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È stato eseguito un arresto provvisorio ai fini estradizionali nei confronti di un cittadino egiziano di 30 anni, ricercato a livello internazionale per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’uomo è stato fermato a Milano durante un controllo di polizia, in seguito a un provvedimento di cattura emesso dalle autorità giudiziarie di Port Said (Egitto).

Operazione congiunta delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella serata di lunedì scorso. Gli agenti del Commissariato Bonola, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, hanno individuato e fermato il cittadino egiziano durante i consueti servizi di controllo del territorio nella zona di Piazzale Lotto.

Il fermo e l’identificazione

Durante le attività di monitoraggio urbano, i poliziotti hanno proceduto al controllo di un uomo che, dai primi accertamenti nei database internazionali, risultava essere destinatario di una Red Notice INTERPOL, ovvero un avviso di ricerca e cattura per reati gravi contro la persona. Il soggetto, di 30 anni, era ricercato in ambito internazionale per il suo presunto coinvolgimento in una rete criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Le indagini e il ruolo dell’arrestato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini condotte dalle autorità egiziane hanno permesso di ricostruire l’attività della rete criminale, operativa tra il 2023 e il 2024. L’organizzazione, dietro compenso economico, avrebbe facilitato l’ingresso illegale di migranti in Europa, aggirando le normative sui visti turistici e inducendo le vittime a credere che avrebbero trovato un impiego all’estero.

Il cittadino egiziano arrestato avrebbe avuto il compito di fornire accoglienza e alloggio logistico ai migranti una volta giunti in Italia, ricevendo in cambio somme di denaro. Sfruttando la sua presenza sul territorio nazionale, avrebbe così contribuito in modo determinante al funzionamento della rete.

L’arresto e le procedure successive

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, dopo aver accertato l’identità dell’uomo e la pendenza del provvedimento di cattura internazionale, gli agenti hanno proceduto all’arresto, anche in considerazione del concreto pericolo di fuga. Dell’avvenuta esecuzione della misura è stata data immediata comunicazione alla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano e al Ministero della Giustizia.

Al termine delle formalità di rito, il 30enne è stato associato presso la casa circondariale di San Vittore, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente per le successive fasi della procedura di estradizione.

IPA