Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio a Milano. Un cittadino italiano di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e la cocaina è stata sequestrata in casa e nel vano luce dell’ascensore dello stabile.

Le indagini e il controllo a Milano

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra investigativa del Commissariato Porta Genova hanno avviato accertamenti per contrastare lo spaccio di droga. Le verifiche li hanno condotti a un appartamento di via Sant’Abbondio, ritenuto un possibile luogo di custodia della sostanza. Gli investigatori hanno inoltre ipotizzato che il proprietario nascondesse la droga nel vano luce dell’ascensore, così da poterla recuperare rapidamente.

I poliziotti in servizio a Milano hanno fermato il sospettato ieri pomeriggio, intorno alle 16: l’uomo camminava velocemente e si guardava più volte intorno con fare sospetto. È quindi scattata la perquisizione domiciliare, effettuata dagli agenti di Piazza Venino.

La droga sequestrata nell’ascensore

Nell’abitazione sono stati trovati e sequestrati circa 14 grammi di cocaina e un bilancino elettronico di precisione, sporco di sostanza stupefacente. Nel vano luce dell’ascensore, nascosti in un pacchetto di sigarette, gli agenti hanno recuperato altri 11 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 5 grammi.

Il cittadino italiano, di 45 anni e con precedenti, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.