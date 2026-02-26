Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di quattro arresti il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato contro un’associazione criminale dedita al traffico e allo spaccio di cocaina. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cittadini albanesi, ritenuti promotori e partecipi dell’organizzazione.

Le indagini e l’operazione della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di una complessa attività investigativa sviluppata tra il maggio e il settembre del 2022. La Sezione Criminalità Straniera della Squadra Mobile ha condotto intercettazioni, pedinamenti, perquisizioni e arresti in flagranza di reato, riuscendo così a delineare la struttura e il funzionamento dell’associazione criminale.

Le indagini hanno permesso di individuare i luoghi utilizzati per il deposito e la preparazione della cocaina, le autovetture impiegate per il trasporto e la consegna, nonché le utenze telefoniche intestate a prestanome e i cellulari criptati utilizzati per le comunicazioni tra i membri del gruppo. Ogni sodale aveva un ruolo ben definito all’interno dell’organizzazione.

Un traffico di cocaina su larga scala

Nel corso delle attività investigative, sono state accertate oltre mille cessioni di cocaina, effettuate senza soluzione di continuità, per un giro d’affari illecito stimato in diverse centinaia di migliaia di euro. L’organizzazione si avvaleva di una rete logistica efficiente e di strumenti tecnologici sofisticati per eludere i controlli delle forze dell’ordine.

Gli arresti e i dettagli sui soggetti coinvolti

Il capo del gruppo, un cittadino albanese di 34 anni, è stato rintracciato a Milano presso la sua residenza in via Veglia, dove si trovava sottoposto alla misura dell’affidamento in prova dopo un arresto in flagranza di reato avvenuto nell’ottobre del 2022. In quell’occasione, era stato trovato in possesso di circa mezzo chilo di cocaina.

Un secondo indagato, anch’egli cittadino albanese di 33 anni, è stato localizzato a Guidonia Montecelio (RM), dove stava scontando gli arresti domiciliari in seguito a un arresto del luglio 2022 per la detenzione di 150 dosi di cocaina.

Gli altri due indagati, cittadini albanesi di 33 e 34 anni, sono stati invece arrestati in Albania, grazie all’estensione delle ricerche in ambito internazionale da parte della Procura e alla collaborazione con le Autorità di polizia albanesi.

Il supporto internazionale e la fase delle indagini

L’operazione ha visto il supporto della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, del Servizio Centrale Operativo e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, a conferma della dimensione transnazionale dell’organizzazione criminale.