Fermati tre uomini sospettati di numerosi furti in abitazione nell’area metropolitana di Milano tra luglio e agosto 2025. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata condotta dalla Polizia di Stato dopo un tentativo di furto sfociato in rapina il 13 luglio a Milano. Gli arrestati sono ritenuti responsabili di almeno 12 episodi simili, agendo con modalità organizzate e strumenti sofisticati.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata avviata a seguito di un tentativo di furto avvenuto il 13 luglio nel capoluogo lombardo. L’episodio, inizialmente classificato come furto, si è poi trasformato in una vera e propria rapina. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano hanno analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e svolto approfondite indagini, riuscendo così a collegare il gruppo criminale ad almeno 12 episodi analoghi verificatisi tra luglio e agosto 2025.

Il modus operandi della banda

I tre uomini, di età compresa tra 22 ed 46 anni, sono stati identificati come parte di un’organizzazione ben strutturata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli indagati utilizzavano chiavi alterate e strumenti da scasso per introdursi nelle abitazioni. Per evitare di essere individuati, si servivano di telefoni intestati fittiziamente e cambiavano frequentemente le automobili impiegate nei colpi. Questa strategia ha permesso loro di eludere i controlli delle forze dell’ordine per diverso tempo.

Gli arresti e le perquisizioni

Due dei sospettati sono stati rintracciati a Garbagnate Milanese (MI), mentre il terzo è stato individuato a Saronno (VA). Nel corso delle perquisizioni effettuate presso le abitazioni dei fermati, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato denaro contante, gioielli, indumenti di valore e diversi strumenti da scasso, elementi che confermano la natura seriale e organizzata delle attività criminali del gruppo.

Un ulteriore arresto durante le operazioni

Durante le operazioni di polizia è stata arrestata anche la compagna di uno degli indagati. La donna era già destinataria di un provvedimento restrittivo e la sua presenza nell’ambito delle indagini ha portato a un aggravamento della sua posizione giudiziaria.

La situazione attuale e le indagini in corso

Il fermo dei tre uomini è stato convalidato dall’autorità giudiziaria e attualmente si trovano in carcere. Le indagini, tuttavia, non sono ancora concluse: la Polizia di Stato sta proseguendo gli accertamenti per verificare eventuali ulteriori responsabilità e per chiarire se il gruppo abbia agito con la complicità di altri soggetti. Come previsto dalla legge, la responsabilità degli indagati sarà accertata solo con sentenza definitiva.

