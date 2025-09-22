NOTIZIE
Temi Caldi:

Milano, sgominata la banda dei furti in casa: tre uomini in manette dopo 12 colpi in due mesi

Tre uomini fermati dalla Polizia a Milano per una serie di furti in abitazione: usavano chiavi alterate e auto diverse per eludere i controlli.

Pubblicato:

Virgilio Notizie

Virgilio Notizie

REDAZIONE

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati tre uomini sospettati di numerosi furti in abitazione nell’area metropolitana di Milano tra luglio e agosto 2025. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata condotta dalla Polizia di Stato dopo un tentativo di furto sfociato in rapina il 13 luglio a Milano. Gli arrestati sono ritenuti responsabili di almeno 12 episodi simili, agendo con modalità organizzate e strumenti sofisticati.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata avviata a seguito di un tentativo di furto avvenuto il 13 luglio nel capoluogo lombardo. L’episodio, inizialmente classificato come furto, si è poi trasformato in una vera e propria rapina. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano hanno analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e svolto approfondite indagini, riuscendo così a collegare il gruppo criminale ad almeno 12 episodi analoghi verificatisi tra luglio e agosto 2025.

Il modus operandi della banda

I tre uomini, di età compresa tra 22 ed 46 anni, sono stati identificati come parte di un’organizzazione ben strutturata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli indagati utilizzavano chiavi alterate e strumenti da scasso per introdursi nelle abitazioni. Per evitare di essere individuati, si servivano di telefoni intestati fittiziamente e cambiavano frequentemente le automobili impiegate nei colpi. Questa strategia ha permesso loro di eludere i controlli delle forze dell’ordine per diverso tempo.

Gli arresti e le perquisizioni

Due dei sospettati sono stati rintracciati a Garbagnate Milanese (MI), mentre il terzo è stato individuato a Saronno (VA). Nel corso delle perquisizioni effettuate presso le abitazioni dei fermati, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato denaro contante, gioielli, indumenti di valore e diversi strumenti da scasso, elementi che confermano la natura seriale e organizzata delle attività criminali del gruppo.

Un ulteriore arresto durante le operazioni

Durante le operazioni di polizia è stata arrestata anche la compagna di uno degli indagati. La donna era già destinataria di un provvedimento restrittivo e la sua presenza nell’ambito delle indagini ha portato a un aggravamento della sua posizione giudiziaria.

La situazione attuale e le indagini in corso

Il fermo dei tre uomini è stato convalidato dall’autorità giudiziaria e attualmente si trovano in carcere. Le indagini, tuttavia, non sono ancora concluse: la Polizia di Stato sta proseguendo gli accertamenti per verificare eventuali ulteriori responsabilità e per chiarire se il gruppo abbia agito con la complicità di altri soggetti. Come previsto dalla legge, la responsabilità degli indagati sarà accertata solo con sentenza definitiva.

Polizia repertorio IPA

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo