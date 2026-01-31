Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto a Milano. Un cittadino peruviano di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio dopo essere stato sorpreso con diverse tipologie di droga e materiale per il confezionamento. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe utilizzato abbigliamento da rider per effettuare consegne a domicilio.

Operazione della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il blitz è avvenuto giovedì 29 gennaio scorso, intorno alle ore 20, nei pressi di una struttura ricettiva situata in via Quintosole, a Milano. Gli agenti del Commissariato Scalo Romana, impegnati in un servizio di polizia giudiziaria, hanno deciso di controllare un appartamento dopo aver notato movimenti sospetti.

Il controllo e la scoperta della droga

Durante il controllo, il giovane peruviano ha tentato di defilarsi e ha dichiarato agli agenti di essere un addetto alle pulizie, sostenendo di non poter farli entrare nell’appartamento senza il permesso del proprietario. Tuttavia, i poliziotti sono riusciti a entrare nel locale, dove hanno subito notato la presenza di bilancini di precisione, denaro contante e diversi pezzi di sostanza bianca e marrone.

La perquisizione ha permesso di rinvenire 3 etti di marijuana, un etto di hashish, 10 bustine di cocaina rosa e 15 bustine di cocaina, oltre ad alcune boccette di popper – preparati liquidi contenenti nitriti alchilici – e materiale per il confezionamento delle dosi. Sono stati inoltre sequestrati 730 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il modus operandi: consegne a domicilio travestito da rider

Dalle indagini è emerso che il 24enne aveva preso in affitto l’appartamento di via Quintosole per circa un mese. Per non destare sospetti e facilitare la propria attività di spaccio, il giovane utilizzava abbigliamento e attrezzature tipiche dei rider delle piattaforme digitali di food delivery. In questo modo, poteva muoversi liberamente per la città e consegnare le sostanze stupefacenti direttamente a domicilio, mimetizzandosi tra i tanti addetti alle consegne che ogni giorno percorrono le strade di Milano.

Il cittadino peruviano è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

IPA