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Due uomini sono stati arrestati per furto aggravato in concorso a Milano. I due, un cittadino cubano di 30 anni e un cittadino cileno di 47 anni, sono stati fermati dalla Polizia di Stato dopo aver sottratto un marsupio al titolare di un’edicola. L’operazione è stata condotta ieri pomeriggio dagli agenti della Squadra Mobile, impegnati in un servizio di controllo contro i reati predatori.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel centro di Milano, dove gli agenti della VI Sezione della Squadra Mobile stavano svolgendo un servizio specifico per contrastare i reati predatori. Durante il pattugliamento, i poliziotti hanno notato due uomini che si aggiravano con fare sospetto tra i veicoli parcheggiati in via Torino.

L’osservazione e il pedinamento

I due sospetti, entrambi con numerosi precedenti penali, sono stati osservati mentre scrutavano con insistenza furgoni e automobili in sosta o in fase di parcheggio. Questo comportamento ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di seguirli a distanza. Il pedinamento è proseguito fino a via Pecorari, dove i due hanno individuato la loro vittima: il titolare di un’edicola, appena uscito dal locale per parlare con un cliente.

Il furto e la fuga

Approfittando della distrazione del proprietario, il cittadino cubano di 30 anni ha assunto il ruolo di palo all’esterno dell’edicola, mentre il complice cileno di 47 anni si è introdotto all’interno dell’attività commerciale. In pochi istanti, il quarantasettenne ha sottratto il marsupio del titolare e si è dato alla fuga insieme al complice.

L’arresto e la perquisizione

La fuga dei due uomini è durata poco. Gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti tempestivamente e hanno bloccato la coppia poco distante, in corso Vittorio Emanuele. Durante la perquisizione, il cittadino cubano è stato trovato in possesso dello smartphone della vittima, dal quale aveva già rimosso la SIM, gettata durante la corsa per evitare di essere rintracciato. Il cittadino cileno, invece, nascondeva un ricetrasmettitore portatile bibanda, un dispositivo elettronico utilizzato per inibire le radiofrequenze e impedire la chiusura centralizzata dei veicoli. L’apparecchio è stato immediatamente sequestrato dagli agenti.

Il dispositivo elettronico sequestrato

Il ricetrasmettitore portatile bibanda trovato in possesso del cittadino cileno rappresenta uno strumento sofisticato spesso utilizzato per agevolare furti su veicoli. Questo tipo di dispositivo consente infatti di bloccare le radiofrequenze e impedire la chiusura automatica delle auto, facilitando così l’accesso ai mezzi parcheggiati. Il sequestro del dispositivo conferma la pericolosità e la professionalità dei due arrestati, già noti alle forze dell’ordine per precedenti analoghi.

IPA