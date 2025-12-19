Milano toglie il Palasharp a Ticketone: il palazzetto che ospitò Sinatra si trasformerà in nuovi appartamenti

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Nel 2022, Ticketone e Mca Event srl si aggiudicarono in tandem la gara per i lavori di manutenzione del Palasharp di Milano, alle due società fu assegnata anche la gestione del palazzetto per i successivi 31 anni in partenariato pubblico-privato. A seguito dell’inserimento del Palasharp tra le location delle Olimpiadi, Ticketone aveva perso la gestione e chiesto un indennizzo al Comune, che però è stato rifiutato.

Ticketone perde il Palasharp di Milano

Il 28 giugno 2022 a Ticketone e Mca Event srl fu affidata la manutenzione e la gestione per i successivi 31 anni del Palasharp con la formula del partenariato pubblico-privato.

Il 24 maggio 2023, il palazzetto fu inserito tra le location delle Olimpiadi Invernali 2026 Milano-Cortina: avrebbe dovuto accogliere due piste di ghiaccio per l’hockey femminile.

ANSA Palazzo Marino a Milano

Un mese dopo Ticketone lamentò l’incremento dei costi dell’intervento, stimato al 155%, passando da 18 a 45,9 milioni di euro.

Le società chiesero un contributo pubblico di 22,5 milioni di euro, “pari al 49% del costo dell’investimento complessivo” e una riduzione del canone concessorio del 50%.

Di fronte a tali richieste, il Comune di Milano dispose la decadenza dell’aggiudicazione, che passò da Ticketone all’Anac.

Il giudice dà ragione a Palazzo Marino

Nel frattempo, gli spazi del Palasharp vengono esclusi dai piani delle Olimpiadi e inseriti tra le location del Piano Casa.

Ticketone impugna gli atti di fronte al Tar, chiedendo un risarcimento o un indennizzo a fronte del ritiro del Comune dall’accordo.

I giudici di primo grado, a marzo 2025, dichiarano legittima la decisione dell’amministrazione bocciando l’istanza della società privata.

Lo stesso verdetto è stato ribadito, nel mese di dicembre, dal Consiglio di Stato che dichiara di non comprendere “la ragione per la quale, nel ristretto arco temporale di circa 7 mesi i costi siano lievitati in misura esorbitante”.

Il palazzetto diventerà area residenziale

Il Palasharp nacque, in via Sant’Elia, nel quartiere periferico di Lampugnano, per sostituire il palasport di San Siro crollato a causa della nevicata record del 1985.

Costruito come tensostruttura dalla famiglia Togni, fu finanziato dalla casa di moda Trussardi e inaugurato nel 1986.

Alla serata di apertura fu ospite d’onore Frank Sinatra, che si esibì di fronte all’allora premier Bettino Craxi.

Il Palasharp ospitò i concerti di alcuni degli artisti più famosi al mondo: Neil Young, Nirvana, Ramones, David Bowie e i Metallica.

Per circa un decennio fu anche casa dell’Olimpia di Milano di basket, che si trasferì in seguito al Forum di Assago.

Il 30 aprile 2011, dopo 26 gloriosi anni, il Comune sfrattò il gestore del Palasharp che smise l’attività e fu abbandonato. Per anni restò in uno stato di degrado.