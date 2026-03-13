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Fermato un uomo di 52 anni per truffa aggravata ai danni di un’anziana disabile: è questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Milano. L’arresto è avvenuto dopo che la vittima era stata raggirata con una telefonata in cui le venivano prospettate conseguenze giudiziarie inesistenti.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti dei Falchi della Sesta Sezione erano impegnati in un servizio di controllo mirato al contrasto dei reati predatori nella zona di via Neera, a Milano.

L’osservazione e il fermo

Durante il pattugliamento, i poliziotti hanno notato un uomo che, sceso da un taxi, si aggirava con fare sospetto nei pressi di uno stabile. Dopo aver suonato al citofono ed essere entrato nell’edificio, l’uomo ne è uscito circa 10 minuti dopo. L’atteggiamento guardingo e nervoso ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di procedere a un controllo.

Nel corso della perquisizione, il sospettato è stato trovato in possesso di diversi monili in oro e argento, per un peso complessivo di circa 335 grammi. Gli oggetti di valore sono stati immediatamente sequestrati dagli agenti per ulteriori accertamenti.

La ricostruzione della truffa

Le indagini svolte nell’immediato hanno permesso di ricostruire la dinamica della truffa. Poco prima dell’intervento della polizia, una signora di 86 anni, disabile, aveva ricevuto una telefonata da una persona che si era spacciata per appartenente alle Forze dell’Ordine. L’interlocutore aveva riferito alla donna che un veicolo riconducibile alla sua famiglia era stato coinvolto in una rapina e che, per evitare conseguenze giudiziarie, avrebbe dovuto consegnare tutti gli oggetti di valore presenti in casa a un incaricato che si sarebbe presentato di lì a poco.

La vittima, messa in stato di agitazione e confusione dalla telefonata, ha seguito le istruzioni e ha preparato una busta con gioielli e preziosi. Poco dopo, il 52enne si è presentato alla porta e si è fatto consegnare la busta, allontanandosi rapidamente dall’abitazione.

L’intervento della polizia e la restituzione dei beni

Grazie alla tempestività degli agenti, l’uomo è stato fermato subito dopo aver lasciato l’edificio. Gli oggetti sottratti sono stati recuperati e riconsegnati alla legittima proprietaria, che ha potuto così riavere i suoi beni. L’episodio si è concluso con l’arresto del sospettato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

L’arresto e le conseguenze

Dopo gli accertamenti di rito, il 52enne è stato trasferito presso il carcere Francesco di Cataldo di Milano San Vittore, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati contro le fasce più deboli della popolazione, in particolare gli anziani, spesso vittime di raggiri e truffe.

IPA