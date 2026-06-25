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Un 19enne e un 20enne, ambedue egiziani, sono stati sottoposti a fermo per rapina dalla polizia di Stato, a Milano per aver accerchiato e aggredito in ‘branco’ due turisti di cui uno in carrozzina. I due, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, secondo quanto riferito dalla Questura sono stati individuati dopo le indagini della Squadra mobile a seguito dell’episodio. La coppia di turisti, marito e moglie, lei 63enne peruviana e lui 65enne spagnolo, sono stati avvicinati lo scorso 22 giugno all’uscita della fermata metropolitana M2 Abbiategrasso. Sono stati accerchiati da un gruppo di giovani che si sono impossessati delle loro collane d’oro per poi fuggire in direzioni diverse. Durante un servizio di controllo del territorio, in viale Sarca, Mobile e Commissariato Greco-Turro hanno fermato un gruppo di persone e, tra questi, hanno individuato i due giovani presunti autori della rapina.