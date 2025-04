Milano, vende Rolex e lingotti via Facebook: rapinato con una pistola finta durante l’incontro con un cliente

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato derubato di due lingotti d’oro e un Rolex a Milano, per un valore complessivo di 36 mila euro. L’episodio è avvenuto durante un incontro per una vendita organizzata tramite un gruppo Marketplace di Facebook.

La truffa

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’uomo, poco più che cinquantenne e residente in provincia, aveva messo in vendita un Rolex al prezzo di 16 mila euro. È stato contattato da un individuo di origine spagnola, apparentemente interessato all’acquisto. Durante le conversazioni, l’acquirente si è dimostrato esperto di orologi di lusso, guadagnandosi la fiducia del venditore. Questo ha portato il venditore a proporre anche la vendita di due lingotti d’oro, per un totale di 36 mila euro.

L’incontro a Milano

I due si sono accordati per incontrarsi in un locale di Milano per finalizzare lo scambio. Tuttavia, all’appuntamento si è presentata una persona diversa, che si è dichiarata il fratello dell’acquirente. Dopo un tentativo fallito di effettuare un bonifico istantaneo, l’individuo ha lasciato il locale con la scusa di recuperare codici di accesso all’app bancaria. Al suo ritorno, invece di completare il pagamento, ha minacciato il venditore con una pistola nascosta in un sacchetto di tessuto, sottraendogli l’orologio e i lingotti d’oro, per poi fuggire.

Le indagini

Le indagini sono ora in corso da parte dei poliziotti del Commissariato di Omegna per identificare l’autore del reato.

Fonte foto: IPA