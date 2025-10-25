Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato e denunciato un cittadino tunisino di 35 anni per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, irregolare sul territorio italiano, è stato individuato dalla Polizia di Stato in un appartamento della zona Don Bosco, dove era stato segnalato un sospetto via vai di persone. Il provvedimento di espulsione è stato eseguito con accompagnamento presso il C.P.R. di Milano.

Operazione della Polizia di Stato in zona Don Bosco

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nella giornata di ieri sono stati intensificati i controlli nella zona Don Bosco, nell’ambito di un servizio mirato alla repressione dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti. L’iniziativa è stata disposta dal Questore Giuseppe Ferrari, in risposta alle segnalazioni dei residenti che avevano notato un insolito movimento di persone nei pressi di un appartamento.

Perquisizione e rinvenimento di droga

Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno concentrato l’attenzione su una stanza ad uso esclusivo di un cittadino straniero. All’interno sono stati trovati alcuni grammi di hashish e cocaina, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il ritrovamento ha confermato i sospetti degli investigatori circa la presenza di un’attività di spaccio all’interno dell’abitazione.

Denuncia e provvedimento di espulsione

L’uomo, un cittadino tunisino di 35 anni, è risultato irregolare sul territorio nazionale. Dopo essere stato accompagnato in Questura, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In considerazione della sua posizione di irregolarità, il Questore ha emesso un decreto di espulsione dal territorio dello Stato.

Accompagnamento al C.P.R. di Milano

Il decreto di espulsione è stato immediatamente eseguito: il cittadino tunisino è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) di Milano, dove rimarrà in attesa del completamento delle pratiche necessarie al suo rimpatrio.

