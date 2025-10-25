Milano, via vai sospetto in zona Don Bosco: 35enne trovato con droga in casa, denunciato ed espulso
Un tunisino di 35 anni è stato denunciato per spaccio in zona Don Bosco e accompagnato al C.P.R. di Milano per l'espulsione dal territorio.
Fermato e denunciato un cittadino tunisino di 35 anni per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, irregolare sul territorio italiano, è stato individuato dalla Polizia di Stato in un appartamento della zona Don Bosco, dove era stato segnalato un sospetto via vai di persone. Il provvedimento di espulsione è stato eseguito con accompagnamento presso il C.P.R. di Milano.
Operazione della Polizia di Stato in zona Don Bosco
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nella giornata di ieri sono stati intensificati i controlli nella zona Don Bosco, nell’ambito di un servizio mirato alla repressione dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti. L’iniziativa è stata disposta dal Questore Giuseppe Ferrari, in risposta alle segnalazioni dei residenti che avevano notato un insolito movimento di persone nei pressi di un appartamento.
Perquisizione e rinvenimento di droga
Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno concentrato l’attenzione su una stanza ad uso esclusivo di un cittadino straniero. All’interno sono stati trovati alcuni grammi di hashish e cocaina, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il ritrovamento ha confermato i sospetti degli investigatori circa la presenza di un’attività di spaccio all’interno dell’abitazione.
Denuncia e provvedimento di espulsione
L’uomo, un cittadino tunisino di 35 anni, è risultato irregolare sul territorio nazionale. Dopo essere stato accompagnato in Questura, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In considerazione della sua posizione di irregolarità, il Questore ha emesso un decreto di espulsione dal territorio dello Stato.
Accompagnamento al C.P.R. di Milano
Il decreto di espulsione è stato immediatamente eseguito: il cittadino tunisino è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) di Milano, dove rimarrà in attesa del completamento delle pratiche necessarie al suo rimpatrio.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.