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Un’operazione condotta dalla Polizia di Stato tra Genova e Milano ha portato al sequestro di oltre 5, 3 kg di cocaina liquida nascosta in prodotti di cosmesi. Una donna di 70 anni, di origine cubana, è stata arrestata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre un uomo venezuelano di 38 anni è stato denunciato a piede libero.

Le indagini e la scoperta dell’attività di spaccio

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nel corso del mese corrente, quando la sezione investigativa della Squadra Mobile di Genova ha raccolto informazioni su una fiorente attività di spaccio di cocaina nel centro cittadino. Le indagini hanno permesso di individuare un soggetto sudamericano come possibile responsabile dell’organizzazione.

L’inseguimento e il controllo a Milano

Ieri mattina, gli agenti hanno seguito l’uomo mentre saliva a bordo della sua auto e si dirigeva verso la rete autostradale A7 in direzione Nord. Il viaggio si è concluso nei parcheggi dell’aeroporto di Milano Malpensa, dove l’uomo ha atteso per alcuni minuti l’arrivo di una donna con una valigia voluminosa.

Dopo l’incontro, i due si sono spostati insieme verso Milano. Gli investigatori, con il supporto della Squadra Mobile locale, li hanno fermati in viale Salmoiraghi per un controllo approfondito.

Il sequestro della cocaina liquida

Durante il controllo, il comportamento nervoso dei due ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di ispezionare il veicolo. L’attenzione si è concentrata sulla valigia della donna, posizionata sul sedile posteriore, dove sono stati notati alcuni prodotti di cosmesi con i tappi manomessi.

Le analisi successive hanno confermato che tutti i flaconi contenevano cocaina liquida, per un totale di 5, 3 kg. Nel bagaglio a mano della donna sono stati inoltre rinvenuti 1150 euro in contanti e due smartphone.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

La donna, una cittadina cubana di 70 anni, è stata arrestata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Milano ha disposto la sua traduzione presso la Casa Circondariale di Milano Francesco di Cataldo, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’uomo, un venezuelano di 38 anni già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti, è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio. L’operazione, che ha visto la collaborazione tra le Squadre Mobili di Genova e Milano, ha permesso di interrompere un significativo traffico di cocaina liquida destinata al mercato locale.

IPA