È di 18 arresti e 28 persone indagate il bilancio dell’operazione straordinaria condotta dalla Polizia di Stato nel centro di Milano in vista della settimana di Ferragosto. I controlli, avviati a partire da lunedì 4 agosto, sono stati intensificati per contrastare i reati predatori e garantire la sicurezza dei numerosi turisti italiani e stranieri presenti in città.

Operazione straordinaria: centinaia di agenti in campo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione tra la Squadra Mobile e l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Milano. Circa 300 poliziotti sono stati impegnati nei servizi di controllo, che hanno riguardato 292 persone. Di queste, 103 sono risultate avere precedenti di polizia, come emerso dalla verifica nelle banche dati.

Arresti e denunce: il bilancio dei controlli

Nel corso delle attività predisposte dalla Questura, gli agenti di via Fatebenefratelli hanno proceduto all’arresto di 1 donna e 2 uomini per tre rapine distinte. Inoltre, sono state arrestate 9 persone per furto e 6 per droga. Le indagini hanno portato anche alla denuncia di 28 persone (tra cui 4 minorenni) sempre per furto.

Rapina in metropolitana: giovane donna arrestata dopo resistenza

Tra i casi più eclatanti, lunedì mattina 4 agosto, presso la stazione Duomo sulla banchina della Metro gialla, una giovane donna è stata vittima di rapina. Una cittadina marocchina di 20 anni le ha strappato la collanina, ma è stata immediatamente bloccata dagli agenti della Squadra Mobile. Durante l’arresto, la donna ha opposto una forte resistenza, arrivando a mordere alla mano un poliziotto e tentando di colpirlo con un paio di forbici.

Colpo in via Montenapoleone: turista derubato di un orologio di lusso

Il giorno successivo, martedì 5 agosto, un altro episodio ha visto protagonista un turista cinese in via Montenapoleone. L’uomo è stato avvicinato e rapinato del suo orologio di lusso, dal valore commerciale di 20mila euro. Gli agenti della 6^ Sezione della Squadra Mobile, che avevano assistito all’intera scena, sono intervenuti tempestivamente arrestando un cittadino marocchino di 22 anni per rapina aggravata in concorso. L’orologio è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

Prevenzione e sicurezza: la risposta della Polizia

L’operazione straordinaria, che ha visto impegnati centinaia di agenti, si inserisce nel più ampio piano di prevenzione e repressione dei reati predatori predisposto dalla Questura in occasione dell’aumento di presenze turistiche nel periodo di Ferragosto. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori, scoraggiando episodi di furto, rapina e altri reati contro il patrimonio.

Il ruolo della tecnologia e la collaborazione tra reparti

Durante i controlli, la Polizia ha fatto ampio ricorso alle banche dati per verificare i precedenti delle 292 persone fermate. La sinergia tra Squadra Mobile e Ufficio Prevenzione Generale ha permesso di coordinare efficacemente le operazioni, assicurando una presenza capillare nelle aree più frequentate del centro cittadino.

Focus sui reati predatori: prevenzione e repressione

La strategia adottata dalla Questura di Milano ha puntato a colpire in particolare i reati predatori, come furti e rapine, che tendono ad aumentare nei periodi di maggiore afflusso turistico. L’arresto di 9 persone per furto e di 6 per droga testimonia l’efficacia dei controlli mirati e della presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio.

Il commento delle autorità

Le autorità hanno sottolineato l’importanza di queste operazioni per mantenere alto il livello di sicurezza in città, soprattutto in vista di eventi e festività che richiamano un gran numero di visitatori. La collaborazione tra i diversi reparti della Polizia di Stato si è rivelata fondamentale per il successo dell’operazione.

Conclusioni: un bilancio positivo per la sicurezza cittadina

Il bilancio dell’operazione straordinaria condotta dalla Polizia di Stato nel centro di Milano è stato giudicato positivo dalle autorità. Gli arresti, le denunce e il recupero della refurtiva rappresentano un segnale forte contro la criminalità e confermano l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza pubblica.

