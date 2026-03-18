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Sei cittadini italiani sono stati raggiunti da misure cautelari non detentive per gli scontri avvenuti il 22 settembre scorso in zona Stazione Centrale. Le misure sono state emesse nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, che ha portato al riconoscimento e al deferimento di 27 soggetti ritenuti responsabili di gravi reati di piazza.

Le indagini e le misure cautelari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione tra la DIGOS della Questura di Milano e la Procura della Repubblica. Questa mattina sono state eseguite 6 misure cautelari non detentive nei confronti di cittadini italiani maggiorenni, ritenuti coinvolti negli scontri che si sono verificati lo scorso 22 settembre nei pressi della Stazione Centrale.

Le misure cautelari, disposte dal GIP di Milano, prevedono l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora nel comune di residenza. Secondo quanto riportato, sono stati ravvisati gravi indizi di colpevolezza e la necessità di prevenire la reiterazione delle condotte delittuose, in particolare in relazione a reati commessi con l’uso di armi.

Gli scontri durante la manifestazione

L’attività investigativa ha avuto origine il giorno stesso della manifestazione, organizzata a sostegno della Global Sumud Flotilla e, più in generale, per mantenere alta l’attenzione sulla causa palestinese. Durante il corteo, numerosi partecipanti, sotto lo slogan “blocchiamo tutto”, hanno tentato ripetutamente di superare i cordoni delle forze dell’ordine per invadere lo scalo ferroviario.

Nel corso degli scontri, gli agenti della DIGOS hanno arrestato 4 persone, tra cui 2 minorenni, colte in flagranza di gravi e violente condotte contro le forze di polizia. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di contenere la situazione e di procedere con i primi provvedimenti restrittivi.

L’attività investigativa e i reati contestati

Le indagini sono proseguite con il deposito di una comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, nella quale sono stati dettagliati i fatti e le condotte dei partecipanti. Grazie all’analisi approfondita dei filmati forniti dalla Polizia Scientifica, sono stati riconosciuti e deferiti all’autorità giudiziaria 27 persone ritenute responsabili di gravi reati di piazza in concorso.

Tra i reati contestati figurano: resistenza a pubblico ufficiale aggravata (perché commessa durante manifestazioni e da più di cinque persone riunite), interruzione di un ufficio o servizio pubblico, oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, lesioni gravi o gravissime a pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, rapina e lancio e uso di oggetti atti ad offendere in occasione di manifestazioni pubbliche.

Le decisioni del GIP e gli sviluppi futuri

Per 6 soggetti tra i 27 individuati, il GIP di Milano ha applicato la misura cautelare non detentiva, mentre per altri 8 soggetti è stato disposto l’interrogatorio preventivo ai fini cautelari, in attesa di ulteriori sviluppi. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per prevenire il ripetersi di simili episodi.

IPA