Quattro tifosi sono stati colpiti da un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive per 5 anni Le misure sono state adottate dal Questore di Messina dopo gli episodi avvenuti lo scorso 1° marzo allo stadio comunale “Marco Salmeri” di Milazzo. I supporter, appartenenti al gruppo ultras “Vecchie Maniere”, sono stati ritenuti responsabili di comportamenti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, culminati in invasione di campo e minacce gravi ai danni della dirigenza della squadra ospite.

Provvedimenti decisi dal Questore dopo un’accurata istruttoria

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore Annino Gargano ha emesso il provvedimento di D.A.S.P.O. nei confronti dei quattro tifosi dopo una dettagliata istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Messina, con il nulla osta dell’Autorità Giudiziaria. La misura si è resa necessaria a seguito dei fatti accaduti al termine dell’incontro calcistico tra S.S. Milazzo e S.S. Leonzio, disputato il 1° marzo presso lo stadio “Marco Salmeri” di Milazzo.

La ricostruzione dei fatti: invasione di campo e minacce

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i quattro ultras del gruppo “Vecchie Maniere”, già in passato destinatari di analoghi provvedimenti di D.A.S.P.O., al termine della partita hanno scavalcato la recinzione che delimita il settore gradinata, entrando senza autorizzazione sul terreno di gioco. Qui hanno rimosso alcuni striscioni, per poi dirigersi verso il lato opposto dell’impianto, vicino alla recinzione metallica che separa il campo dal settore tribuna coperta.

In questa zona, i tifosi hanno iniziato a insultare e rivolgere gravi minacce alla dirigenza della squadra ospite, arrivando persino a minacciare di morte i presenti e a promettere di mettere in atto le proprie intenzioni nella città di Lentini, sede della squadra avversaria.

L’intervento della Polizia e il deferimento all’Autorità Giudiziaria

La situazione, che rischiava di degenerare ulteriormente, è stata riportata sotto controllo grazie al tempestivo intervento degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milazzo, impegnati nel servizio di ordine pubblico. I poliziotti hanno allontanato i quattro ultras dal terreno di gioco e li hanno successivamente deferiti all’Autorità Giudiziaria per le condotte tenute. Le immagini registrate dagli operatori della Polizia Scientifica hanno confermato la pericolosità sociale manifestata dai protagonisti della vicenda.

Le misure del D.A.S.P.O. e le restrizioni aggiuntive

Alla luce dei fatti accertati, il Questore di Messina ha disposto per i quattro tifosi il divieto di accedere a qualsiasi luogo dove si svolgano manifestazioni sportive per un periodo di 5 anni. Nel complesso sono stati emessi Daspo per 20 anni. Il provvedimento sarà valido da tre ore prima a tre ore dopo ogni evento sportivo. Le restrizioni riguardano tutte le partite delle rispettive squadre di calcio, altri club professionisti e dilettanti, i campionati nazionali e internazionali U.E.F.A., incontri amichevoli o di beneficenza, sia nazionali che esteri, nonché tutte le gare disputate dalla Nazionale Italiana o da rappresentative straniere sul territorio nazionale o europeo.

Obbligo di presentazione in Commissariato durante le partite

Considerata la recidiva nei comportamenti illeciti in ambito sportivo, per rendere più incisivo il divieto, ai 4 tifosi è stato imposto anche l’obbligo di presentarsi presso gli uffici di Polizia del comune di residenza in occasione di ogni incontro della squadra S.S. Milazzo. La presentazione dovrà avvenire al 30° minuto del primo tempo e al 30° del secondo tempo di ogni partita, per tutta la durata del provvedimento D.A.S.P.O.

