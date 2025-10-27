Milei vince le elezioni di metà mandato in Argentina, trionfo con oltre il 40%. E anche Trump festeggia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Trionfo di Javier Milei alle elezioni di metà mandato in Argentina: il partito di destra del presidente, La Libertà Avanza, ha conquistato il 40,8% dei voti contro il 24,5% della coalizione di sinistra Fuerza Patria. Un successo per certi versi inaspettato, dato che tutti i principali sondaggi delle ultime settimane avevano pronosticato un testa a testa tra i due partiti.

Elezioni in Argentina, vince il partito di Javier Milei

Domenica 26 ottobre si sono tenute in Argentina le elezioni di metà mandato per il rinnovo di metà della Camera dei deputati e di un terzo del Senato.

Il partito del presidente Javier Milei La Libertad Avanza, ha conquistato il 40,8% dei voti a livello nazionale, vincendo la sfida con i peronisti di Fuerza Patria in quasi tutte le province.

ANSA Il presidente argentino Javier Milei al voto al seggio

“Oggi è una giornata storica. Il popolo ha deciso di abbracciare le idee della libertà. Ci lasciamo dietro cento anni di decadenza. Inizia la svolta. Oggi comincia la costruzione della grande Argentina”, ha detto Milei commentando l’esito del voto.

Bassa l’affluenza al voto, che si è fermata al 67,85%, record negativo dal ritorno della democrazia nel 1983. In Argentina il voto è obbligatorio per i cittadini tra i 18 e i 70 anni.

Il voto in Argentina

Le elezioni di domenica erano molto attese perché è stata la prima occasione che gli argentini hanno avuto per valutare l’operato del governo guidato da Milei, in carica dal 2023.

La tornata elettorale si è trasformata in un plebiscito sul governo ultraliberista di destra di Milei.

Milei, eletto alle presidenziali del 2023, esulta perché da oggi potrà contare su un sostegno parlamentare molto più solido.

Il suo partito finora aveva soltanto 36 seggi alla Camera e il presidente è riuscito a governare e portare avanti le sue riforme attraverso continui decreti, scavalcando molto spesso il Parlamento.

Secondo le prime proiezioni, la Libertad Avanza ottiene 64 nuovi deputati: non ottiene la maggioranza assoluta ma supera la soglia di un terzo dei seggi, indispensabile per difendere i decreti presidenziali.

Milei potrà quindi continuare con il suo programma ultraliberista, che punta a risanare l’economia con un durissimo programma di austerità e con ingenti tagli alla spesa pubblica.

Esulta Donald Trump

Esulta anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: “Congratulazioni al presidente Javier Milei per la sua schiacciante vittoria in Argentina. Sta facendo un lavoro meraviglioso! La nostra fiducia in lui è stata giustificata dal popolo argentino”.

Il voto in Argentina è legato a doppio filo all’amministrazione Trump: oltre all’affinità politica tra i due presidenti, in ballo c’è una linea di credito di 20 miliardi di dollari concessa dagli Stati Uniti all’Argentina.

Un maxi prestito vincolato all’esito delle riforme promesse da Milei, e secondo molti osservatori, anche all’esito del voto di domenica.

L’Argentina è andata al voto in un momento di forte instabilità economico-finanziaria, caratterizzata da un calo dei consumi interni e dalla continua svalutazione del peso argentino.

Per sostenere il valore della moneta, il governo Milei ha richiesto due grossi prestiti, da 20 miliardi di dollari ciascuno, il primo al Fondo Monetario Internazionale e il secondo agli Stati Uniti.