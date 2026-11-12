Milena Boccadoro giornalista TgR Piemonte morta a 70 anni dopo la malattia, colleghi in lutto: "Giorno triste"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

A causa di una malattia è morta Milena Boccadoro, 70 anni, giornalista del TgR Piemonte. In carriera aveva lavorato a Milano e Genova per poi spostarsi alla redazione di Torino della tv di Stato. Era uno dei volti più conosciuti del telegiornale regionale del Piemonte e Tg Leonardo. Nel 2021 aveva lasciato la Rai per andare in pensione. Francesco Marino, caporedattore della TgR, ha annunciato la morte della collega sui social: “È un giorno triste per la TgR e il centro produzione tv Rai di Torino”.

Morta Milena Boccadoro, chi era la giornalista Rai

Di origine torinese, Milena Boccadoro è diventata giornalista professionista dal 1988. Dopo aver ottenuto una borsa di studio promossa con la Federazione nazionale della stampa, ha iniziato a lavorare in Rai nel 1986. Nel corso della carriera ha collaborato con Enzo Biagi, all’epoca direttore del Tg1, fino ad approdare alla redazione di Torino della Rai.

Per quasi venti anni è stato un volto del telegiornale regionale del Piemonte e del Tg Leonardo. Durante l’emergenza sanitaria per la diffusione del Covid, era stata la giornalista che quotidianamente dava aggiornamenti in diretta dalla Protezione Civile del Piemonte

Il messaggio del telegiornale regionale Piemonte

Il Tgr Piemonte ha pubblicato un messaggio per ricordare Milena Boccadoro. “È un giorno triste per la Tgr Piemonte. Questa notte ci ha lasciato Milena Boccadoro uno dei volti più popolari del nostro telegiornale fino al 2021, anno della pensione. Il nostro pensiero va alla famiglia, alle sue persone care, agli amici”.

I funerali di Milena Boccadoro

Francesco Marino, caporedattore della TgR, ha scritto: “È un giorno triste per la TgR e il centro produzione tv Rai di Torino. Boccadoro era una professionista seria, scrupolosa, sempre attenta al sociale”. La camera ardente sarà allestita all’ospedale San Vito dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 15.00. Il funerale di Milena Boccadoro si terrà sabato alle 11.30 al cimitero Monumentale di Torino.