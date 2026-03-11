Milena Gabanelli risponde a Mentana sugli Usa durante il Tg La7, "Dio non ha ordinato di metterci a 90 gradi"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La giornalista Milena Gabanelli è diventata virale per la sua risposta al Tg La7 di Enrico Mentana su Dio e Trump. Mentana commentava il difficile posizionamento del governo italiano in merito a quanto sta succedendo in Medio Oriente e l’appoggio agli Stati Uniti, storico perché ci hanno liberato ottant’anni fa. Gabanelli però risponde che non è stato Dio “a ordinarci di metterci a 90 gradi”. Una risposta inaspettata, un secondo di silenzio e poi il commento di Mentana: “No, assolutamente no”.

Gabanelli virale sull’alleanza Italia-Stati Uniti

La giornalista Milena Gabanelli ha deciso di rispondere in una maniera inaspettata ad Enrico Mentana, che durante il Tg La7 stava commentando i fatti di attualità in Medio Oriente.

Il conduttore del telegiornale, in collegamento con Dataroom, la rubrica curata da Gabanelli per il Corriere della Sera e in collaborazione con il Tg La7, discuteva della posizione del governo italiano. Una posizione difficile per via dell’alleanza storica che lega il nostro Paese agli Stati Uniti.

Spiega Mentana che l’Italia da una parte vuole uscire da questo conflitto, dall’altra ha l’obbligo di confermarsi tra gli alleati più fedeli e affidabili degli Stati Uniti in Europa, visto quasi come un obbligo per quanto accaduto ottant’anni fa, ovvero il “liberarci”.

La risposta di Gabanelli

Quasi un “obbligo” lo fa apparire Enrico Mentana, parlando di un debito che l’Italia si porta dietro da ottant’anni, anche ora che c’è il “problema Trump”. La giornalista risponde in maniera inaspettata, tenendo in considerazione il suo atteggiamento e il suo temperamento anche in situazioni di contrasto tenute in passato.

Gabanelli invece prende spunto dalle dichiarazioni di Mentana per rispondere su questo obbligo morale dell’Italia nei confronti degli Stati Uniti. Dice di essere d’accordo che dobbiamo fare in qualche modo i conti con quanto accaduto ottant’anni fa, ma che è stato ripagato ampiamente nel tempo.

Il discorso diretto: “D’accordo, dobbiamo farci i conti, è successo ottant’anni fa. È stato ripagato, li abbiamo ringraziati, continuiamo a ringraziarli, dobbiamo continuare a farci i conti, sono il Paese… sono il nostro più forte alleato”.

“Metterci a 90 gradi”

Dopo questa introduzione arriva la frase a effetto, quella che ha fatto diventare virale la clip del telegiornale, quella che sta facendo discutere. Ma anche la frase che secondo molti commentatori sui social “riassume la storia d’Italia dal secondo dopoguerra ad oggi”.

Gabanelli infatti chiude il suo intervento, lasciando senza parole Enrico Mentana per una frazione di secondo, dichiarando: “Però non è che Dio ci ha ordinato di metterci a 90 gradi“.

Mentana, dopo un primo istante sorpreso dall’affermazione della giornalista, commenta: “No, assolutamente no”. E aggiunge: “Perlomeno non il Dio che conosco io”.