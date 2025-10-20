Milena Mancini muore dopo una liposuzione a Istanbul e 20 giorni di agonia: chi era la nota imprenditrice

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Milena Mancini è morta dopo venti giorni di agonia seguiti a un intervento di liposuzione a Istanbul, in Turchia. La donna, imprenditrice 56enne, originaria di Isola Liri, Frosinone, aveva subito alcune complicazioni durante l’operazione. Per questo motivo era stata ricoverata in terapia intensiva nell’ospedale universitario della città prima della sua tragica scomparsa.

Milena Mancini morta dopo una liposuzione a Istanbul, Turchia

Non si è più ripresa Milena Mancini dopo un intervento di liposuzione a Istanbul che si era complicato in corso d’opera e aveva portato la donna a entrare in terapia intensiva. Ci è rimasta per 20 giorni, sempre nella megalopoli turca, fino alla notizia della sua morte, comunicata nella mattinata di lunedì 20 ottobre.

Come spiegano i media locali, sarebbe occorso un imprevisto durante un’operazione di routine nell’ambito della chirurgia estetica – una di quelle che vengono più richieste in giro per il mondo – e che era in capo a una clinica privata specializzata in questo tipo di interventi.

iStock

La donna era stata operata in una clinica privata specializzata a Istanbul

La ricostruzione: cos’è accaduto durante l’operazione

Secondo le prime ricostruzioni, in sala operatoria la donna avrebbe subìto una lesione accidentale allo stomaco: le sue condizioni sarebbero quindi improvvisamente precipitate.

Compresa la gravità della situazione, i medici avrebbero bloccato l’intervento attivando la procedura per rianimarla. Quindi Mancini è stata trasferita in condizioni di emergenza all’ospedale universitario di Istanbul.

Qui, e per 20 giorni, l’imprenditrice è stata ricoverata in terapia intensiva fino al decesso avvenuto il 20 ottobre. Ancora non è stato reso noto quando la salma potrà lasciare la Turchia e fare rientro in Italia per permettere ai suoi familiari di organizzare i funerali.

Chi era l’imprenditrice 56enne

Milena Mancini era un’imprenditrice, aveva 56 anni ed era di Isola Liri (Frosinone). Era titolare di una agenzia immobiliare e apparteneva a una nota famiglia della zona.

Suo padre, infatti, era l’industriale Alvaro Mancini, tra i fondatori e dirigente della Indexa Spa, specializzata nella manutenzione e nei servizi industriali. Sua sorella è una nota biologa nonché insegnante all’Università La Sapienza, sua cugina è stata vicesindaco di Isola Liri. Milena lascia un compagno e due figlie.

La donna aveva scelto la Turchia come meta per sottoporsi alla liposuzione, così come fanno in molti. Nel Paese, infatti, c’è una folta schiera di specialisti che praticano questo tipo di operazione a prezzi molto competitivi. Si tratta, come detto, di un intervento di chirurgia estetico molto richiesto e molto comune. Esso consiste nell’asportazione di parte del tessuto adiposo sottocutaneo attraverso una cannula aspiratrice così da ridurre problemi di adiposità localizzate: si rimuovono in modo selettivo e definitivo gli accumuli di grasso localizzati a livello delle cosce, delle ginocchia, dei glutei, dell’addome, dei polpacci, dei fianchi, delle braccia e del collo.