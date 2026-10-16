Militare americano aggredito e ferito a Conegliano, giovane albanese accompagnato alla frontiera: espulso
Un giovane albanese irregolare è stato accompagnato alla frontiera dopo l’aggressione a un militare statunitense a Conegliano.
Un giovane albanese è stato accompagnato alla frontiera dopo una grave aggressione avvenuta a Conegliano ai danni di un militare statunitense. Il ragazzo, irregolare in Italia e già denunciato, è stato rintracciato dai Carabinieri e affidato alla Questura di Treviso per l’esecuzione del provvedimento.
L’aggressione in piazza Calvi a Conegliano
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il giovane, nato nel 2006, ha partecipato la sera del 28 dicembre a un’aggressione avvenuta in piazza Calvi, nel comune di Conegliano. Insieme a lui, secondo quanto ricostruito, erano coinvolti sei connazionali di origine albanese. Durante l’episodio è stata usata un’arma da taglio, con cui la vittima è stata ferita.
Il provvedimento del Questore
Per i fatti il ragazzo era già stato denunciato all’autorità giudiziaria. Il Questore aveva inoltre disposto nei suoi confronti un Foglio di Via, con divieto di ritorno nel comune di Conegliano per 4 anni.
Nella giornata odierna il giovane è stato individuato da una pattuglia dei Carabinieri mentre si trovava in condizione di irregolarità sul territorio nazionale. I poliziotti dell’Ufficio Immigrazione lo hanno quindi preso in carico e accompagnato alla frontiera, dando esecuzione al provvedimento del Questore.
L’intervento rientra nell’attività della Polizia di Stato di Treviso, che punta ad allontanare dall’Italia persone considerate socialmente pericolose e non integrate nel tessuto sociale.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.