Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un giovane albanese è stato accompagnato alla frontiera dopo una grave aggressione avvenuta a Conegliano ai danni di un militare statunitense. Il ragazzo, irregolare in Italia e già denunciato, è stato rintracciato dai Carabinieri e affidato alla Questura di Treviso per l’esecuzione del provvedimento.

L’aggressione in piazza Calvi a Conegliano

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il giovane, nato nel 2006, ha partecipato la sera del 28 dicembre a un’aggressione avvenuta in piazza Calvi, nel comune di Conegliano. Insieme a lui, secondo quanto ricostruito, erano coinvolti sei connazionali di origine albanese. Durante l’episodio è stata usata un’arma da taglio, con cui la vittima è stata ferita.

Il provvedimento del Questore

Per i fatti il ragazzo era già stato denunciato all’autorità giudiziaria. Il Questore aveva inoltre disposto nei suoi confronti un Foglio di Via, con divieto di ritorno nel comune di Conegliano per 4 anni.

Nella giornata odierna il giovane è stato individuato da una pattuglia dei Carabinieri mentre si trovava in condizione di irregolarità sul territorio nazionale. I poliziotti dell’Ufficio Immigrazione lo hanno quindi preso in carico e accompagnato alla frontiera, dando esecuzione al provvedimento del Questore.

L’intervento rientra nell’attività della Polizia di Stato di Treviso, che punta ad allontanare dall’Italia persone considerate socialmente pericolose e non integrate nel tessuto sociale.

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