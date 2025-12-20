Militare arrestato a Lecce per aver lanciato la sedia sulla compagna con disabilità: violenze davanti ai figli

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ha lanciato una sedia sulla compagna affetta da sclerosi multipla: è soltanto l’ultimo di una lunga serie di insulti e violenze contro una donna con disabilità che ha fatto finire in manette un militare a Lecce. L’uomo di 56 anni è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti e lesioni personali aggravate, commessi anche davanti ai figli di lei.

L’arresto del militare a Lecce

Come riportato da Repubblica, il luogotenente della Marina militare in servizio a Brindisi aveva instaurato da tempo un clima di terrore nella casa con cui conviveva con la compagna, malata di sclerosi multipla e invalida al 67%.

Un uomo definito dai carabinieri come “una persona fortemente gelosa”, che negli anni si è reso protagonista di numerose percosse con calci e pugni, oltre a insulti nei confronti della donna, con frasi come “in mia assenza prendi la macchina e vai a prostituirti” o “te la fai pure con un rider”.

I maltrattamenti contro la donna con disabilità

Episodi di violenza e di umiliazioni andati avanti fino dal 2018, anche contro il figlio che interveniva per cercare di difendere la madre, costretto a rifugiarsi nella sua stanza per evitare le botte.

Secondo quanto ricostruito nelle indagini, ad agosto 2025 lui e la madre hanno chiesto ospitalità ad alcuni parenti dopo essere stati costretti dal militare a lasciare la casa.

La donna ha riportato in diverse occasioni ferite, come ecchimosi al braccio, alla gamba, al costato e un taglio alla gamba, attestate anche da referti medici, con prognosi fino a 7 giorni.

In un’altra occasione, il 56enne in preda a un attacco d’ira ha distrutto l’albero e le decorazioni di Natale, oltre al cavalluccio a dondolo della nipote, arrivando a prendere a calci i cani di famiglia.

La sedia lanciata contro la compagna

Maltrattamenti testimoniati dai figli, che più volte hanno cercato di frapporsi tra l’uomo e la compagna, anche con lanci di oggetti, come accaduto il 23 novembre: il militare ha scagliato una sedia contro la donna, distruggendo il vetro del forno.

Un ennesimo episodio che ha portato il gip di Lecce a firmare l’ordinanza di misura cautelare in carcere, in quanto “altre misure non custodiali non sarebbero in grado di arginare l’elevata pericolosità dell’indagato che non ha esitato a picchiare e lanciare oggetti nei confronti di una persona disabile, manifestando una totale mancanza di freni inibitori”.