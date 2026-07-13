Militare in auto investe persone al mercato di Viña del Mar in Cile, almeno 6 morti: neonati tra i feriti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A Viña del Mar, in Cile, un militare fuori servizio ha investito in auto diverse persone in una zona adibita a mercato, causando almeno 6 morti. Tra i feriti risultano esserci anche 2 neonati. Il conducente del veicolo che ha causato l’incidente è un caporale della Marina, che è stato arrestato dalla polizia. Negativo l’esito dei test su alcol e droghe.

Cosa è successo al mercato di Viña del Mar in Cile

L’episodio risale alla mattinata di domenica 12 luglio. In base alla ricostruzione dei fatti fornita dalla Delegazione Presidenziale Regionale (DPR) di Valparaíso e riportata da La Tercera, un veicolo si è ribaltato sulle bancarelle del mercato, investendo diverse persone.

Alla guida dell’auto protagonista dell’incidente c’era un caporale della Marina, fuori servizio, che in quel momento stava utilizzando un veicolo privato. I documenti del mezzo risulterebbero scaduti. I test su alcol e droghe avrebbero dato esito negativo. L’uomo è stato arrestato.

ANSA

Manuel Millones, delegato di Valparaiso, ha spiegato che a causare la tragedia sarebbe stata una “manovra imprudente“. Il colonnello Jorge Guaita, prefetto di Viña del Mar, ha parlato di “velocità eccessiva“.

Il Comune di Viña del Mar sta valutando azioni legali in merito. Il sindaco Macarena Ripamonti, che ha sancito 3 giorni di lutto, ha riferito che tutte le riprese delle telecamere di sorveglianza sono state consegnate alla magistratura.

Il bilancio dell’incidente a Viña del Mar in Cile

Il bilancio è di 6 morti (3 uomini e 3 donne).

Tra i feriti ci sono anche 2 neonati, gemelli.

Manuel Millones, delegato di Valparaiso, ha riferito che i gemelli sono stati sottoposti a ecografie “per verificare l’eventuale presenza di complicazioni”, mentre “la madre ha riportato una lesione cervicale”. Sono stati giudicati fuori pericolo.

Il commento del presidente del Cile Josè Antonio Kast

Anche Josè Antonio Kast, presidente del Cile dallo scorso marzo, ha commentato quanto accaduto nel mercato di Viña del Mar.

Le sue parole: “La tragedia di Viña del Mar ha gettato l’intero Paese nel lutto. Esprimo le mie condoglianze alle famiglie delle vittime e il mio sostegno ai feriti. Tutte le istituzioni statali stanno lavorando per assistere le persone colpite e per stabilire con assoluta chiarezza le responsabilità per questo doloroso evento”.