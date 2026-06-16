Militari intervengono in una casa a Laterza dopo una lite familiare, 31enne arrestato per droga
Un 31enne di Laterza è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio dopo una lite familiare. Sequestrata droga in casa.
È scattato un arresto a Laterza dove un 31enne del luogo è stato fermato in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che i militari sono intervenuti presso la sua abitazione a seguito di dissidi familiari. La droga, nascosta in cucina, è stata sequestrata e l’uomo trasferito in carcere a Taranto.
Operazione scaturita da un intervento per dissidi familiari
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto nell’ambito di un intervento presso l’abitazione dell’uomo, situata a Laterza. I militari sono stati chiamati a seguito di dissidi familiari che hanno richiesto la loro presenza. Proprio durante questa attività, è stata avviata un’indagine che ha portato a una perquisizione domiciliare.
Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto, ben nascosto all’interno di un pensile della cucina, un panetto di hashish dal peso di circa 93 grammi, oltre a una modica quantità di marijuana e un bilancino di precisione. Quest’ultimo, insieme al materiale per il confezionamento delle dosi, è stato sequestrato in quanto comunemente utilizzato per la suddivisione e la pesatura delle sostanze stupefacenti.
Analisi tecniche sulla sostanza sequestrata
L’intero quantitativo di droga, insieme al materiale rinvenuto, è stato sottoposto a sequestro. La sostanza sarà ora inviata agli specialisti del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto per gli accertamenti tecnici necessari a determinarne la qualità e il principio attivo.
Arresto e trasferimento in carcere
Al termine delle formalità di rito, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 31enne è stato associato presso la Casa Circondariale di Taranto, dove rimane a disposizione della magistratura competente.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.