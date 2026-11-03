Militari italiani morti in Bosnia, funerali a Roma: Mattarella si ferma con i parenti, in chiesa anche Meloni
Presenti anche i presidenti di Camera e Senato. Crosetto: “Sono diventati un simbolo della gioia di servire il Paese”
Sono stati celebrati a Roma, nella basilica di Santa Maria degli Angeli, i funerali dei quattro militari italiani morti nello schianto di un elicottero Chinook in Bosnia: i sergenti dell’Esercito Simone Ruggia e Claudio Marchesi, il tenente Franco Adriano Zecchillo e la sergente Laura Procacci del Corpo militare volontario della Croce rossa. Appena giunto in chiesa, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è fermato con i parenti delle vittime. Presenti anche la premier Giorgia Meloni, e i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana. Il ministro Crosetto ha preso la parola durante la celebrazione, per ricordare i quattro militari come “un simbolo della voglia, dell’orgoglio e della gioia di servire” il Paese.