Millie Bobby Brown avrebbe denunciato David Harbour per molestie e bullismo sul set di Stranger Things

L’attrice Millie Bobby Brown avrebbe denunciato il collega David Harbour, con cui divide il set di Stranger Things, per bullismo e molestie. Il reclamo formale presentato dall’artista avrebbe spinto Netflix ad avviare un’inchiesta interna, di cui non si conosce al momento l’esito.

Le accuse di Millie Bobby Brown

A diffondere la notizia è stato il quotidiano britannico Daily Mail che ha pubblicato in esclusiva i dettagli di quanto sarebbe accaduto sul set.

L’indiscrezione arriva in concomitanza con la campagna di promozione in cui è impegnato il cast.

IPA Una scena tratta dal telefilm Stranger Things

Il 26 novembre è infatti prevista l’uscita dell’ultima stagione della nota serie Netflix.

Millie Bobby Brown avrebbe denunciato David Harbour prima delle riprese delle 8 puntate di Stranger Things 5.

Per questo l’attrice avrebbe preteso la presenza di un legale sul set per tutelarla durante ogni scena girata.

Le molestie sul set

Il Daily Mail scrive di pagine e pagine di denuncia di numerosi episodi denunciati in un lungo reclamo formale.

Nella presunta lunga lista di accuse contro David Harbour, Millie Bobby Brown farebbe riferimento a bullismo e molestie non a sfondo sessuale.

Si tratterebbe di atteggiamenti aggressivi e nonnismo sul luogo di lavoro.

Al momento non è il primo caso di presunte molestie sul set.

L’attrice Blake Lively, nel dicembre 2024, ha denunciato il regista Justin Baldoni con cui ha lavorato per il film It Ends With Us.

Il rapporto tra Millie Bobby Brown e David Harbour

David Harbour, in diverse interviste, ha dichiarato di nutrire dei sentimenti di affetto e protezione nei confronti della collega.

Si sono conosciuti quando Millie Bobby Brown aveva 12 anni e lui 41. “Abbiamo un rapporto speciale” aveva detto l’attore nel 2016, come ricorda l’Ansa.

In Stranger Things sono padre e figlia, David Harbour interpreta il poliziotto Jim Hopper, papà adottivo di Undici, personaggio che ha cambiato la carriera di Millie Bobby Brown.