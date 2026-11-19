Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Milly Carlucci, dopo il cosiddetto ‘profumo gate’, ha trovato la quadra a Ballando con le Stelle: Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto non saranno più seduti fianco a fianco in giuria. La conduttrice del talent show danzante del sabato sera di Rai1 ha comunicato a La Volta Buona che Alberto Matano andrà ad accomodarsi sulla poltrona finora occupata da D’Urso, mentre quest’ultima prenderà il posto dell’ex mezzobusto del Tg1.

Milly Carlucci cambia la disposizione della giuria: Alberto Matano al posto di Barbara D’Urso e vicino a Mariotto

Milly Carlucci è intervenuta in diretta a La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo, nella puntata del 19 novembre. La conduttrice ha rivelato che, alla fine, lei e il suo team di lavoro hanno deciso di modificare la disposizione dei giurati per evitare altri scontri ravvicinati tra Mariotto e Barbara D’Urso.

“Ci sarà il cambio di posto in giuria?”, ha chiesto Balivo. Pronta la risposta di Carlucci: “Lo sai che in diretta Alberto Matano ha chiesto di scambiare il posto con quello di Barbara. Si è fatto portatore del ramoscello di ulivo, dicendo: “Io mi metto al fianco di Mariotto e faccio da barriera alle sue intemperanze“”.

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“Gli autori, io e la produzione abbiamo deciso di fare questo scambio. Noi non vogliamo sfruttare queste situazioni. Vogliamo creare pace e portare l’attenzione sul ballo e sulle meravigliose prestazioni che fanno i nostri concorrenti. Quindi ci sarà questo cambio di posti”, ha aggiunto la padrona di casa di Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci dalla parte di Mariotto o di D’Urso? “Io sto dalla parte di Ballando con le Stelle”

Balivo ha poi tentato di scardinare la diplomazia di Carlucci, facendole una domanda diretta. A bruciapelo ha chiesto: “Tu stai dalla parte di Mariotto e di Barbara?”

“Io – ha spiegato la conduttrice di Sulmona – sto prima di tutto dalla parte di Ballando con le Stelle. Mi interessa che vinca l’intrattenimento e il divertimento del pubblico a casa”.

“E sto dalla parte di questo grande gruppo, che è una famiglia. Ventuno anni fa abbiamo scelto Mariotto, tre anni fa abbiamo scelto Barbara per stima e affetto. E quindi sabato la aspettiamo con stima e affetto”, ha concluso.

Barbara D’Urso aveva pensato di lasciare Ballando con le Stelle

Dopo il ‘profumo gate’, D’Urso, attraverso un video social, aveva lasciato intendere che stava valutando di abbandonare Ballando con le Stelle. Milly Carlucci, intervenuta al Tg1, spiegò di essere in attesa di una sua decisione definitiva.

Il giorno successivo è stata la giurata a parlare ai microfoni del Tg1, dicendo che sarebbe rimasta nella giuria del talent show. Dopo l’annuncio si è aperto il problema del posto. Problema che è stato risolto. Accanto a Mariotto, dalla prossima puntata, siederà Matano.