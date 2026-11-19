Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Paolo Belli torna a Ballando con le Stelle. Lo ha confermato Milly Carlucci durante un intervento a La Volta Buona. Il cantante, che la scorsa estate è rimasto coinvolto in un incidente in bici in cui è morto un uomo, sabato 21 novembre sarà ospite nello show danzante di Rai1 nel ruolo di ballerino per una notte.

Paolo Belli torna a Ballando con le Stelle dopo l’incidente

“Ci sarà un ballerino per una notte speciale, Paolo Belli. Dopo tutte le sue traversie personali, che noi abbiamo condiviso con lui abbracciandolo con affetto, rientrerà in tv con Telethon. Viene ad annunciare questo suo impegno qui, sulla nostra pista”, ha dichiarato Milly Carlucci nel corso della sua ‘incursione’ a La Volta Buona, nella puntata in diretta del 19 novembre.

“Farà un numero con tutti i nostri maestri. Paolino è un amico speciale, è nel nostro cuore, per noi sarà una serata particolare”, ha concluso la conduttrice di Sulmona.

ANSA

Paolo Belli coinvolto nell’incidente in cui è morto Alessandro Magnani

Le “traversie personali” a cui ha fatto riferimento Carlucci sono le conseguenze di quanto avvenuto il 13 luglio 2026. Belli, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, è stato protagonista di un incidente a Campagnola Emilia, in provincia di Reggio Emilia.

Il cantante si è scontrato con un pedone, Alessandro Magnani, 41 anni, che, dopo l’impatto, ha perso la vita. La Procura di Reggio Emilia ha iscritto l’artista, come atto dovuto, nel registro degli indagati.

Secondo quanto ricostruito, fin da subito Belli ha chiesto incessantemente notizie sullo stato di salute di Magnani. Quando ha saputo del decesso, è rimasto profondamente provato al punto di sospendere tutti i suoi impegni professionali.

La decisione di tornare al lavoro

A inizio novembre, Belli, attraverso un video social, ha annunciato il suo ritorno sulle scene: “Dopo quello che è accaduto ho scelto di rimanere in silenzio per rispetto e deciso di sospendere tutte le mie attività artistiche e professionali. Quello che voglio dirvi con questo video è che ho deciso di tornare a fare il mio lavoro“.

“Però prima vorrei ringraziare tutti voi per il grande affetto che mi avete dimostrato in questi mesi con le vostre parole, i vostri pensieri o anche un semplice saluto per la strada – ha aggiunto -. Ripartire lo devo a tutti voi e a chi lavora insieme a me”.

“Sicuramente lo farò con uno stato d’animo diverso senza dimenticare nulla anche quando mi vedrete sorridere e cantare. Ci vediamo presto in giro. Ciao a tutti”, ha concluso.