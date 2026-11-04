Milly Carlucci e autori di Ballando con le Stelle contro l'intervista di Diaco a Ravagnani: "Inaccettabile"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Milly Carlucci e gli autori di Ballando con le Stelle hanno preso posizione dopo l’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani, andata in onda martedì 3 novembre su Rai 2 durante il programma BellaMa’. La conduttrice e il gruppo di lavoro hanno diffuso una nota ufficiale nella quale definiscono “inaccettabile quanto accaduto” esprimendo solidarietà all’ex sacerdote.

Milly Carlucci contro Diaco, la nota di Ballando con le Stelle

Dopo le indiscrezioni che parlavano di un veto di Milly Carlucci alla trasmissione BellaMa’ per ospitare i concorrenti di Ballando con le Stelle dopo il caso Ravagnani, la conduttrice ha comunicato ufficialmente quanto accaduto.

“In merito ai noti fatti riteniamo inaccettabile quanto accaduto”, si legge nella nota pubblicata sul profilo di Milly Carlucci e firmata dalla stessa padrona di casa di Ballando con le stelle e gli autori della trasmissione.

La comunicazione non cita direttamente Pierluigi Diaco né il nome del suo programma, ma il riferimento è all’intervista trasmessa il giorno precedente.

“Siamo felici di continuare insieme un percorso umano e artistico nel profondo rispetto della persona. Rinnoviamo pubblicamente ad Alberto tutto il nostro affetto e la solidarietà, già ripetutamente espressa, da tutto il nostro gruppo di lavoro, in privato”, le parole con cui si chiude la nota.

Stop ai concorrenti di Ballando a BellaMa’, l’indiscrezione sul veto

Oltre alla dichiarazione ufficiale, è emersa l’ipotesi di una decisione destinata a modificare i rapporti tra le due trasmissioni Rai.

Milly Carlucci e gli autori di Ballando con le Stelle avrebbero deciso di non autorizzare ulteriori partecipazioni dei concorrenti a BellaMa’ per il resto dell’edizione.

La scelta sarebbe maturata in seguito alle domande rivolte ad Alberto Ravagnani e ad alcune considerazioni espresse da Diaco sul programma del sabato sera.

Durante l’intervista, il conduttore aveva infatti dichiarato: “Non ti faccio venire qui a fare la passerella di Ballando con le Stelle”.

Il conduttore aveva poi precisato che la trasmissione di Rai 1 è già sufficientemente conosciuta dal pubblico e non necessita di ulteriore promozione.

Nella nota ufficiale non viene annunciato alcun divieto relativo alle future ospitate.

L’eventuale blocco resta quindi un’indiscrezione e non una decisione confermata pubblicamente dalla produzione.

Cosa ha chiesto Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani

L’intervista trasmessa il 3 novembre avrebbe dovuto affrontare la partecipazione di Alberto Ravagnani a Ballando con le Stelle, il suo libro autobiografico e la decisione di abbandonare il sacerdozio.

La conversazione si è però concentrata soprattutto sulla sfera personale dell’ex sacerdote.

Pierluigi Diaco ha rivolto all’ospite domande dirette sulle sue preferenze sentimentali e sulle eventuali esperienze intime successive alla scelta di lasciare la tonaca.

Il concorrente di Ballando con le Stelle ha risposto ad alcuni quesiti, ma ha successivamente contestato l’insistenza del conduttore.

“Mi stai mettendo in difficoltà portandomi su un terreno dove chiunque qui sarebbe in difficoltà”, ha dichiarato durante il confronto.

Pierluigi Diaco ha spiegato di considerare legittime le domande dirette, richiamando la scelta dell’ospite di raccontare pubblicamente la propria esperienza, anche attraverso un libro.

Lucarelli contro Diaco, l’allusione a Giorgia Meloni

Su Instagram, Selvaggia Lucarelli ha attaccato Diaco: “La violenza di questa intervista. Il modo in cui cerca di frugare nella sua vita, il rancore gratuito, le domande con la bava alla bocca. Ma poi Diaco rimprovera all’ex sacerdote di non aver risposto fino in fondo alla chiamata del Signore. Del resto, lui è uno che quando riceve una chiamata dall’alto non riattacca mai. Soprattutto se dall’altra parte c’è Giorgia Meloni. Mamma che brutta roba”.

Le parole di Federica Frangi a favore del conduttore: Cda Rai diviso

Federica Frangi, componente del Consiglio di amministrazione della Rai in quota FdI, ha difeso Pierluigi Diaco: “Trovo francamente sproporzionate le polemiche contro Pierluigi Diaco. Un giornalista ha il diritto di porre domande scomode, dirette e provocatorie. L’intervistato ha, naturalmente, il diritto di non rispondere. Ma il diritto di non rispondere non può trasformarsi nel divieto di fare domande”, ha spiegato.

Ha poi aggiunto: “Alberto Ravagnani ha scelto liberamente di raccontare in pubblico la propria storia personale e spirituale. È quindi legittimo che un’intervista provi ad approfondirne anche gli aspetti più intimi. Si può discutere dei toni, non mettere sotto processo la libertà di interrogare”.

La componente del CdA della Rai ha poi sottolineato lo stile delle interviste di Pierluigi Diaco: “Chi segue BellaMà sa bene che Pierluigi Diaco conduce interviste mai banali, dirette e capaci di andare oltre la superficie. Un approccio che contribuisce all’identità del programma, che sta ottenendo buoni risultati di ascolto nella propria fascia oraria. Ed è proprio questa libertà di fare televisione, senza schemi precostituiti e senza timore di affrontare temi scomodi, che va tutelata”.

In merito alle critiche a Pierluigi Diaco ha aggiunto: “La Rai deve difendere il pluralismo, non alimentare il conformismo. Non si può accusarla quando i giornalisti non incalzano abbastanza la politica e poi contestarli quando pongono domande scomode. Basta doppiopesismo. La libertà di fare domande deve valere sempre, non soltanto quando fa comodo”.

Alessandro Di Majo (vicino ai 5Stelle), Roberto Natale (eletto in quota AVS) e Davide Di Pietro (nominato dai dipendenti Rai), in una nota hanno invece sottolineato che “appena poche settimane fa siamo intervenuti a solidarizzare con Pierluigi Diaco per gli attacchi che gli erano arrivati in ragione del suo orientamento sessuale. Ci tocca oggi sottolineare, con rammarico, che in questa occasione è lui a utilizzare modalità che rischiano di assumere i contorni dell’aggressione, attraverso un’intervista incalzante e dal tono inquisitorio. Proprio Diaco non può non sapere quali siano gli effetti che provocano queste prese di posizione, anche sui social. Anche i temi più intimi e delicati possono e devono essere oggetto di attenzione da parte del servizio pubblico, ma senza mai perdere di vista misura, sobrietà e rispetto delle persone”.

Ex esponenti M5S in commissione Vigilanza Rai contro Diaco

Gli ex esponenti M5S in Commissione di Vigilanza Rai, attraverso una nota, hanno criticato Diaco: “Ma com’è possibile che sul servizio pubblico possa andare in onda una aggressione verbale in piena regola come quella ad opera di Pierluigi Diaco, uno dei volti di TeleMeloni? Ma come è possibile che nessuno ai piani alti della Rai sente il dovere di prendere le distanze da uno spettacolo di così basso livello, con un ospite scientemente annichilito con domande pruriginose e scomposte, che sono sfociate in una cafonaggine francamente indecorosa? Dopo quanto accaduto il minimo che ci si possa aspettare sono le scuse pubbliche da parte di Diaco e di chi ha la responsabilità sul suo programma. Arriveranno?”.