Milly Carlucci torna sull'intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani, "vicenda infelice, siamo uniti"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Durante un collegamento televisivo, Milly Carlucci ha preso posizione sulla controversa intervista rilasciata da Alberto Ravagnani a BellaMà a Pierluigi Diaco. La conduttrice ha espresso solidarietà al concorrente di Ballando con le Stelle, definendo l’episodio “una vicenda infelice” e sottolineando la compattezza del cast in vista della puntata del sabato sera.

Milly Carlucci parla dell’intervista ad Alberto Ravagnani

In un collegamento televisivo trasmesso alla vigilia del nuovo appuntamento con Ballando con le Stelle, Milly Carlucci è intervenuta sulle polemiche nate attorno all’intervista di Pierluigi Diaco all’ex sacerdote Alberto Ravagnani.

La conduttrice di Rai 1 ha espresso parole nette a sostegno del concorrente del suo talent show: “Se ti riferisci ad Alberto, a tutta la vicenda di una infelice intervista che lui ha dovuto subire… Succedono queste cose e in una famiglia come la nostra sono l’occasione per essere ancora più uniti, ancora più compatti e ancora più desiderosi invece di portare al pubblico bellezza, sogni”.

Il commento di Milly Carlucci sull’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani

Parole con le quali Milly Carlucci ha chiuso da parte sua il “caso”, sottolineando la vicinanza della produzione al concorrente in vista della diretta del sabato sera.

La reazione del servizio pubblico dopo l’intervista

L’ospitata dell’ex sacerdote al programma pomeridiano di Rai 2 ha provocato forti polemiche per l’incalzare del conduttore con domande sulla sfera intima e sull’orientamento sessuale dell’ospite.

Il Cdr del Daytime Rai e i Comitati Pari Opportunità di Rai e Usigrai hanno diffuso una nota congiunta per manifestare solidarietà ad Alberto Ravagnani, ricordando che il servizio pubblico deve garantire un confronto privo di atteggiamenti morbosi o aggressivi.

Parallelamente, il giornalista Fabio Giuffrida ha annunciato la presentazione di un esposto al Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Giornalisti per presunte violazioni deontologiche commesse durante la trasmissione. La vicenda ha spaccato anche il Consiglio di Amministrazione della Rai, divisosi tra chi rivendica la libertà di porre domande e chi censura i toni dell’intervista.

Gli ascolti tv di Pierluigi Diaco

Nonostante lo scontro mediatico e le reazioni negative del pubblico sui social, la puntata di BellaMà trasmessa il 4 novembre su Rai 2 ha registrato un incremento negli ascolti tv, raggiungendo il 5,8% di share nella prima parte e il 7,1% nella seconda.

Pierluigi Diaco ha scelto di non replicare in diretta alle critiche ricevute nei giorni successivi al caso.

Alberto Ravagnani ha dal canto suo dichiarato di aver avvertito un forte imbarazzo di fronte alle domande sulla sua vita personale, ma ha confermato la volontà di proseguire la partecipazione a Ballando con le Stelle.