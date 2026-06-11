Milo Infante a Mediaset, diffuso il discorso finale dopo l'ultima puntata di Ore 14: "Avrei voluto più tempo"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Milo Infante lascia la Rai e approda a Mediaset. Dopo l’ultima puntata di Ore 14 in cui ha saluto ospiti, autori e pubblico, è stato diffuso sui social il discorso finale del conduttore allo staff del programma di Rai 2. “Avrei voluto più tempo” per salutarci, ha detto, per poi chiudere così: “Cosa ne sarà di noi? Lo scopriremo solo vivendo”.

Mila Infante dalla Rai a Mediaset

Pochi giorni dopo l’ultima puntata stagionale di Ore 14 Sera è stato ufficializzato l’addio alla Rai di Milo Infante.

Nel chiudere la stagione, il giornalista e conduttore aveva usato una citazione di Stephen King: “C’è una frase che mi ha sempre accompagnato – io amo molto i libri di Stephen King – ci sono altri mondi al di fuori di questo, e quindi vedremo”.

ANSA

Nella lettera di dimissioni presentata il 10 giugno, Infante ha quindi annunciato il suo passaggio a Mediaset, anche se non è ancora chiaro in quale ruolo.

Per lui probabilmente un programma in prima serata o una striscia quotidiana su Rete 4 o Canale 5.

Il discorso dopo l’ultima puntata di Ore 14

Nelle ultime ore Monica Leofreddi, presenza quasi fissa a Ore 14, ha postato sulla sua pagina Instagram un video della festa d’addio di Milo Infante.

Nel filmato, il conduttore fa un breve discorso davanti allo staff e ai collaboratori del programma: “Vorrei dire poche ma sentite parole”.

“Intanto grazie perché siamo riusciti a portare a termine una stagione con il segno più davanti. Certe cose si possono dire, altre un po’ meno”.

E ancora: “In questa stagione 2025/2026 avremmo voluto avere più tempo per salutarci e dirci un po’ di cose”.

Poi la chiusura: “Cosa ne sarà di noi? Lo scopriremo solo vivendo”.

Il commento di Monica Leofreddi

Leofreddi ha accompagnato il video con una sua riflessione sull’ultima stagione di Ore 14 e la scelta di Infante, suo vecchio amico, di lasciare la Rai dopo 23 anni.

“Ogni anno a fine stagione ho preparato un video di ricordi e ringraziamenti. Quest’anno ho dovuto attendere. Sapevo che non sarebbe stato un fine stagione come gli altri”, scrive la giornalista, “perché sapevo di questa probabile rivoluzione”.

“Un po’ di nostalgia e di dispiacere, non lo nascondo, c’è. Ho sempre amato – scrive – creare rapporti umani nel lavoro e non solo professionali; l’amicizia ultraventennale con Milo lo dimostra”.

“Milo, come me, è nato in Rai: mamma Rai, a volte protettiva, a volte matrigna, ma come si fa a non amarla?”.

“So quanto sia stato difficile decidere per Milo – continua – ma io sono veramente felice per lui e anche molto orgogliosa”.

“Una grande azienda come Mediaset ha compreso che c’è un momento professionale nel quale il sacrificio e il valore vanno riconosciuti. Sono certa che sarà una grande collaborazione“.