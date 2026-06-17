Milo Infante a Mediaset "spinge" Mario Giordano da Rete 4 a Italia 1: come potrebbero cambiare i palinsesti

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

C’è aria di rivoluzione nei palinsesti tv: Milo Infante a Mediaset potrebbe innescare un effetto domino in grado di coinvolgere anche Mario Giordano. Infante potrebbe infatti occupare la domenica sera di Rete 4, che attualmente è presidiata da Fuori dal Coro di Giordano. E che dovrebbe, di conseguenza, cambiare collocazione.

Milo Infante a Mediaset, che succede a Mario Giordano

Si ricorda a questo proposito che Fuori dal Coro è già stato protagonista di diversi spostamenti: inizialmente al martedì, poi trasferito al mercoledì per lasciare spazio a Bianca Berlinguer (È sempre Cartabianca) e successivamente approdato alla domenica dopo l’arrivo di Tommaso Labate (Realpolitik).

Per fare spazio a Infante, la prima opzione prevederebbe il trasferimento di Fuori dal Coro su Italia 1, rete alla quale Giordano è storicamente legato.

ANSA

Mario Giordano verso Italia 1?

Il giornalista ha infatti diretto per dieci anni Studio Aperto, ha creato Lucignolo e condotto L’Alieno, programma che può quasi essere considerato un precursore dell’attuale Fuori dal Coro.

Sono soltanto voci di corridoio, e vanno prese come tali, ma accanto all’ipotesi del trasferimento per la trasmissione di Giordano, dopo l’arrivo di Milo Infante, ci sono anche indiscrezioni in merito ad una possibile riduzione del budget compresa tra il 20% e il 30%.

Non è un dettaglio banale: il programma di Giordano è infatti caratterizzato da una redazione numerosa e dalla realizzazione di servizi esterni particolarmente complessi.

E c’è anche qualcos’altro che rende più delicata la situazione: nel corso dell’ultima puntata di Fuori dal Coro, Mario Giordano avrebbe lasciato intendere di non avere certezze sul proprio ritorno in onda a settembre, aggiungendo di aver appreso della chiusura stagionale soltanto pochi giorni prima.

“È l’ultima puntata di Fuori dal coro per questa stagione”, aveva detto. “L’abbiamo saputo giovedì, all’improvviso. Faremo una pausa lunga. Non daremo fastidio a nessuno con la nostra voce fastidiosa, per un po’. Torneremo a settembre, forse”.

Il risiko dei palinsesti tv

Giordano nel frattempo ha intensificato la sua attività editoriale attraverso la newsletter Il Grillo Parlante sulla piattaforma Substack. Con il progetto mantiene un contatto diretto con il suo pubblico. Giordano dialoga poi col pubblico tramite l’account Instagram e quello Facebook.

Sui cambiamenti in corso in casa Mediaset non c’è ancora nulla di definito. Il risiko dei palinsesti, intanto, continua.