Milo Infante a telecamere spente, rivelazioni di Monica Leofreddi tra "rispetto e liti": "Io l'ho addolcito"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Milo Infante ha lasciato la Rai e ha traslocato a Mediaset, dove ha iniziato a condurre, con ottimi riscontri di pubblico, Verità Nascoste e Ore 11. Il conduttore, in questa sua nuova avventura televisiva, ha voluto al suo fianco Monica Leofreddi, con la quale forma ormai a tutti gli effetti una rodata “coppia televisiva”. La giornalista ha raccontato come è nato il legame professionale con il collega.

Monica Leofreddi e la stoccata alla Rai: “Sembrava di stare un po’ in un pantano”

Leofreddi è stata intervistata dal Corriere della Sera, ricordando che è stata un volto storico della Rai “per 42 anni”. Quando Infante ha fatto le valige decidendo di accettare l’offerta di Mediaset, anche lei ha fatto i bagagli, approdando sulle reti del Biscione.

“Milo mi ha detto: Monica, mi piacerebbe averti nella mia squadra. Poi anche Mediaset doveva dire sì. E quindi sono contenta di essere stata accolta dal nuovo gruppo televisivo che trovo molto dinamico”, ha raccontato la giornalista che non ha lesinato una stoccata alla tv di Stato: “Gli ultimi anni sembrava di stare un po’ in un pantano in Rai, c’era bisogno di muovere un po’ le acque”.

ANSA

Ora è un’opinionista di Ore 11 e Verità Nascoste. Alla guida dei due talk c’è Milo Infante, con il quale ha iniziato a collaborare nel lontano 2003, quando condussero insieme L’Italia sul 2. Lì è nata la coppia televisiva.

“Mi piace parlare di affinità professionali – ha osservato la giornalista – La Rai ha messo insieme due conduttori che non si conoscevano, ci siamo incontrati a Milano, praticamente in onda. È stato un progetto rischioso e posso dire con orgoglio che è nata una coppia televisiva”.

Leofreddi: “Con Milo Infante rispetto e serenità”

Leofreddi ha poi evidenziato che con Infante ha sempre lavorato “con rispetto e con serenità”, certa che il pubblico abbia apprezzato questo affiatamento professionale.

Segue inoltre una regola non scritta per mantenere l’armonia con il collega: “Mai battibeccare per avere una parola in più”.

Le liti e gli scontri tra i due giornalisti: “Nessun rapporto funziona se non c’è conflitto”

Ormai conosce Infante da talmente tanti anni che basta un cenno per comprendersi: “Con uno sguardo ci capiamo. Lui mi dice: “Quando ti vedo con il sopracciglio alzato, capisco che c’è qualcosa che non va”. E dunque non potrò mai fare il botox…”.

“Per anni l’ho addolcito, lui ha un carattere più diretto”, ha aggiunto Leofreddi, rivelando anche che tra loro non mancano scontri e liti: “Sì, tanti, ci confrontiamo molto. È giusto sostenere un’opinione e lottare per la propria visione. Nessun rapporto funziona se non c’è conflitto”.