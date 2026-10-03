Milo Infante a Verissimo, "Assorbo il dolore degli altri, in colpa per Piera Maggio": il ricordo del padre

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il giornalista Milo Infante, da poco approdato a Mediaset dopo lunghi anni in Rai, si è raccontato a Verissimo con la padrona di casa Silvia Toffanin. “Avevo paura di deludere tutti”, ha confidato il conduttore di Ore 11 e, il martedì sera, di Verità nascoste. I numeri, invece, l’hanno premiato.

Milo Infante ospite a Verissimo

“Avevo paura di deludere tutti, il pubblico, Pier Silvio Berlusconi. Mi sono chiesto più volte se ho fatto la scelta giusta”. Così ha raccontato Milo Infante nel salotto di Verissimo.

Il desiderio di fare il giornalista lo coltivava fin da ragazzino: “Quando sognavo di diventare giornalista avevo 13 anni, vedevo sempre l’antennone di Mediaset ed era per me un punto di arrivo”.

Infante per Mediaset ha parole di elogio: “Mi sono sentito da subito accettato, non ero proprio abituato a questo”.

Anche se dell’esperienza in Rai conserva i ricordi positivi: “Anni di battaglie, di grandi soddisfazioni, nessun rimpianto e nessun rammarico. Anni di vita molto belli”.

Il ricordo del padre

L’intervista si è poi spostata su un tema molto intimo, il ricordo dei genitori e in particolare del padre.

“Io mi sono trovato a un certo punto a fare una scelta: mamma non c’era più e papà aveva una certa età. Aveva patologie tali da non poter rimanere a casa, i medici mi hanno consigliato di ricoverarlo in una struttura. Lui era molto lucido mentalmente, debole fisicamente”.

Questo il ricordo dell’ultimo incontro: “Sono andato a trovarlo e mi ha detto ‘Portami via di qui’ e io non gli ho dato molto peso. A 30 anni pensi al lavoro. Sono tornato a casa. Dopo due giorni lui è morto. Questa cosa me la porto ancora dentro”, ha raccontato Milo Infante commosso.

Milo Infante e il dolore degli altri

Nel corso dell’intervista Milo Infante ha raccontato una sua caratteristica professionale: “Il fatto di assorbire il dolore degli altri. Le sofferenze degli altri le faccio mie e me le porto dentro. Penso a Piera Maggio e la figlia, Denise Pipitone, è una delle cose che mi porto dentro ogni giorno. Come la mamma di Alberto Stasi. La tua vita non cambia per queste storie ma in qualche modo le condiziona, sono sempre presenti. Non le dimentichi una volta tornato a casa”.

E ancora: “C’è chi ha scritto che sono ossessionato da Denise Pipitone, non lo sono. Io mi sento in colpa perché c’è una mamma che cerca la sua bambina ed è da sola”, ha spiegato.