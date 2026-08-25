Milo Infante, ascolti positivi su Mediaset: il debutto convince con Ore 11 e Verità Nascoste – Il Diario

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il debutto di Milo Infante su Mediaset parte con la marcia giusta: lunedì 24 agosto il conduttore giunto dalla Rai ha inaugurato la sua nuova esperienza televisiva con un doppio appuntamento: al mattino su Rete 4 con Ore 11 e al pomeriggio su Canale 5 con Verità Nascoste – Il Diario. Il riscontro degli ascolti è stato positivo.

Gli ascolti di Ore 11 su Rete 4

Il primo appuntamento con Milo Infante su Mediaset è andato in onda alle 10:55 su Rete 4. Ore 11, nella prima parte, ha registrato il 9,6% di share, raggiungendo 460mila spettatori. Il dato è stato accompagnato da picchi superiori all’11% di share.

La seconda parte del programma, Ore 11 Cronaca, ha invece ottenuto il 6,9% di share, con 550mila spettatori.

ANSA

Secondo i dati diffusi da Mediaset, rispetto alla stessa fascia della settimana precedente, la rete ha registrato un incremento di oltre 3 punti di share.

Verità Nascoste – Il Diario, gli ascolti tv

Il secondo appuntamento con Milo Infante della giornata è arrivato alle 16:45 su Canale 5 con Verità Nascoste – Il Diario. I dati auditel: 1.225.000 spettatori, pari al 16,7% di share. La prima parte ha raggiunto il 19,7%, la seconda parte il 14,9%.

Il programma è risultato leader di fascia sul target commerciale con il 16,6% con un importante riscontro sul pubblico più giovane: tra i 15-34enni lo share è stato del 18,6%.

Sfida fra Milo Infante ed Emanuela Moreno

Milo Infante, al suo esordio, se l’è vista con La vita in diretta, condotto su Rai 1 da Emanuela Moreno. I dati: 19,4% di share con 1.475.000 spettatori. “Molto bene”, ha puntualizzato nel suo bollettino sullo share l’ufficio stampa Rai.

Milo Infante e Giovanni Floris

La prossima sfida di Milo Infante riguarda il testa a testa con Giovanni Floris e il suo rodato DiMartedì, in onda su La7.

La preoccupazione non manca: “Certo che sono preoccupato, c’è una controprogrammazione molto forte e quindi l’obiettivo sarà riuscire a ricavarci il nostro spazio, cosa che peraltro abbiamo fatto anche nel passato”, ha commentato Infante parlando con l’Adnkronos.

Verità Nascoste di Milo Infante debutta su Rete4 a partire da martedì primo settembre.

Milo Infante su Mediaset

“Se dovesse andare male la prima serata, il problema è mio, non è un problema di riconoscibilità Rai o Mediaset. Il fallimento sarà mio, avrò sbagliato temi, ospiti, argomenti, narrazione”, ha commentato Milo Infante, sempre all’Adnkronos.