Milo Infante con Verità Nascoste su Mediaset, nella prima puntata la lettera della madre di Alberto Stasi
Milo Infante debutta in prima serata a Mediaset con "Verità Nascoste": grande attesa per la lettera di Elisabetta Ligabò, madre di Alberto Stasi
Martedì 1 settembre il debutto in prima serata su Rete 4 per “Verità Nascoste” di Milo Infante. Al centro della prima puntata del nuovo format Mediaset la lettera di Elisabetta Ligabò, mamma di Alberto Stasi. Fra gli altri temi il caso Denise Pipitone nel giorno dell’anniversario, la tomba profanata di Pamela Genini e nuovi documenti sul caso Garlasco.
- Milo Infante, esordio in prime time su Mediaset
- La lettera della mamma di Alberto Stasi, Elisabetta Ligabò
- Le altre anticipazioni di "Verità Nascoste"
Milo Infante, esordio in prime time su Mediaset
Tutto pronto per l’esordio di Milo Infante in una prima serata Mediaset. Su Rete4 è il giorno di “Verità Nascoste“, il nuovo contenitore firmato Videonews dedicato ai grandi casi di cronaca italiana.
Pronto alla nuova esperienza dopo l’addio alla Rai, il giornalista debutta con il suo progetto di punta, dopo aver già avviato ad agosto i due appuntamenti “Ore 11” e “Verità Nascoste – Il Diario”.
La lettera della mamma di Alberto Stasi, Elisabetta Ligabò
Il pezzo forte del debutto in prime time è l’esclusiva della lettera firmata da Elisabetta Ligabò, madre di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.
Come evidenziato da DavideMaggio, nel testo la donna ripercorre il peso di anni vissuti tra silenzio e giudizio pubblico. Tra i passaggi più intensi, racconta che “ci sono cose che il tempo non riesce a portare via. Anni in cui mi sono sentita molto sola”.
Nel suo scritto, Ligabò rivendica poi la propria certezza sull’innocenza del figlio, spiegando come la scelta del riserbo sia nata proprio dalla sensazione che le sue parole sarebbero state lette come una difesa “scontata” da madre, più che come una verità.
Le altre anticipazioni di “Verità Nascoste”
Accanto alla lettera, la trasmissione di Milo Infante dedica ampio spazio al caso Garlasco, con documenti finora inediti sui presunti errori e depistaggi delle indagini iniziali, commentati dall’avvocata di Stasi Giada Bocellari, dal legale di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti e dal consulente della famiglia Poggi Dario Redaelli.
Il programma apre però anche un altro capitolo simbolico: quello di Denise Pipitone, la bambina scomparsa il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo, proprio nel giorno del ventiduesimo anniversario. In studio le voci di Piera Maggio, madre della piccola, e di Piero Pulizzi, padre biologico.
Non manca un focus sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, con la famiglia che chiede rispetto mentre gli inquirenti valutano le piste sull’autore del gesto.
Infine, un aggiornamento sul giallo di Pietracatella, dove a otto mesi dalla morte per avvelenamento da ricina di Antonella e della figlia Sara l’inchiesta della Procura di Larino potrebbe essere vicina a una svolta.