Milo Infante condurrà il programma Verità Nascoste su Canale 5 per due settimane, poi lo porterà su Rete 4

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Milo Infante ha lasciato la Rai per Mediaset, dove condurrà due programmi: la striscia quotidiana su Rete 4, ossia Ore 11, ma anche Verità Nascoste, sullo stesso canale ma solo dopo due settimane di lancio su Canale 5. Dal 24 agosto al 4 settembre, infatti, sostituirà il programma Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi. Al rientro di quest’ultimo, Infante migrerà stabilmente su Rete 4 proprio con Verità Nascoste, che avrà il suo appuntamento settimanale in prime time dall’1 settembre.

Il “Milo Infante Day” su Mediaset

Lunedì 24 agosto sarà praticamente il Milo Infante Day.

Esordirà su Rete 4 con Ore 11 (dalle 11 alle 13), orario presumibilmente studiato per non accavallarsi con Mattino 5, programma che tratta anche i casi di cronaca su Canale 5.

Poi, proprio su Canale 5 ma nel pomeriggio, Infante condurrà Verità Nascoste: lo farà per due settimane, prima di riconsegnare lo spazio a Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi e di migrare col nuovo format nella prima serata di Rete 4.

Verità Nascoste, infatti, sarà un appuntamento settimanale del quarto canale, in onda tutti i martedì dall’1 settembre.

Monica Leofreddi al fianco di Infante

A seguire Milo Infante dalla Rai ci sarà l’amica e collega Monica Leofreddi, come da lei stessa spoilerato all’amica Manuela Moreno nel dietro le quinte della puntata di mercoledì 29 luglio de La vita in diretta, con la chiacchierata finita sui social: “Sei la mia ultima visita in Rai… dell’estate”, dice Leofreddi nel filmato. “Ma tu sei sicura? Mi mancherai“, la reazione di Manuela Moreno che chiude il video.

Sui proprio canali Instagram, gli stessi Infanti e Leofreddi hanno rilanciato la notizia, di fatto confermando la loro imminente collaborazione anche a Mediaset.

I due sono colleghi da anni, legati da una storica amicizia.

ANSA

La “strategia” di Pier Silvio Berlusconi

La mossa di lanciare Milo Infante su Canale 5 ricalca quanto fatto da Pier Silvio Berlusconi con Gerry Scotti e La ruota della fortuna.

In quell’occasione, infatti, Mediaset ha anticipato la messa in onda del programma durante la pausa del principale competitor, Affari Tuoi: gli ascolti gli hanno dato ragione.

Adesso, Berlusconi è pronto a far familiarizzare il pubblico di Mediaset con la figura di Infante: nella sua strategia, due settimane serviranno a far abituare il pubblico al suo volto, prima di inserirlo definitivamente nel palinsesto di Rete 4.