Milo Infante contro Francesca Albanese dopo le parole sull'assalto a La Stampa: "Altrimenti cosa fate?"

Milo Infante risponde a Francesca Albanese dopo le parole di quest’ultima sull’assalto alla redazione de La Stampa. Partendo dal monito che quell’azione rappresentava per i giornalisti secondo la relatrice Onu, il conduttore televisivo le ha chiesto quali fossero le conseguenze per i cronisti che non tornano a fare il proprio lavoro, come suggerito invece da Albanese.

Milo Infante contro Francesca Albanese

Arriva la risposta di Milo Infante alle parole di Francesca Albanese. La relatrice Onu per la Palestina aveva commentato l’assalto alla sede della redazione de La Stampa, parlando di “monito” per i giornalisti affinché tornino a fare il proprio lavoro.

A distanza di qualche giorno, il conduttore televisivo ha chiesto lumi su questo discusso intervento, provando a interpretarlo e interrogandosi su quali possano essere le conseguenze per i colleghi che invece non hanno intenzione di fare quanto suggerito dalla donna.

I dubbi del conduttore: quali conseguenze?

Nella puntata del 1° dicembre di “Ore 14” su Rai Due, Milo Infante ha anzitutto espresso la sua solidarietà nei confronti dei giornalisti de La Stampa, una vicinanza che lui stesso ha definito “scontata”. Poi ha ribadito come questi siano “colleghi che hanno sempre svolto questo lavoro correttamente e con la schiena dritta, raccontando, senza stravolgere la realtà, quello che stava accadendo”, questo il suo preambolo.

Infante si è detto colpito dalla devastazione, dalle frasi che i manifestati hanno urlato a a giornalisti e operatori, minacciati di morte, mentre stavano raccontando la manifestazione contro la guerra e a favore della pace. “Colpiscono questi slogan che appartengono a tempi andati, a un passato che speravamo non tornasse più e che ci riporta agli Anni di Piombo”, aggiunge.

Quindi la risposta a Francesca Albanese: “Leggiamo le frasi della dottoressa Albanese, portatrice di pace che condannando l’irruzione, ha lanciato un monito alla stampa. E se no? Cosa succede? Se un giornalista non torna a fare il proprio lavoro, allora cosa fate? Cosa è lecito fare?”, si chiede nell’attesa, magari, di una risposta della relatrice Onu.

Le parole della relatrice Onu sull’assalto a La Stampa

L’intervento di Milo Infante fa riferimento alle parole che Francesca Albanese, relatrice Onu per la Palestina, aveva pronunciato dal palco di “Ricostruire la giustizia”, all’università di Roma Tre.

Qui, trovandosi a commentare l’assalto alla sede della redazione del quotidiano torinese La Stampa, aveva per l’appunto parlato di “monito” per i giornalisti, “per tornare a fare il proprio lavoro”. Albanese aveva comunque condannato quest’azione e chiesto giustizia “per quello che è successo alla redazione perché non bisogna commettere atti di violenza nei confronti di nessuno”.

Le sue parole hanno scatenato grandi polemiche e suscitato forti reazioni dal governo e dal mondo del giornalismo. Non si tratta, inoltre, della prima volta che un suo intervento viene criticato e che lei stessa si trova a dover chiarire quanto detto, come accaduto quando ha lasciato gli studi di La7 per un riferimento a Liliana Segre.