Milo Infante debutta a Mediaset, ospite a Zona Bianca di Giuseppe Brindisi: "Mi batte il cuore"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Milo Infante arriva a Mediaset, per la precisione su Rete 4. Per il suo esordio è stato ospitato prima da Monica Bertini a Diario del giorno, poi in prima serata a Zona bianca da Giuseppe Brindisi. Infante si è mostrato emozionato di fronte al pubblico dal vivo: “Per me è la prima volta in uno studio Mediaset”. Bertini gli ricorda che da lunedì farà sul serio. Il suo programma infatti prevede Ore 11 e Verità nascoste – Il diario, prima del ritorno del padrone di casa. Poi da martedì 1° settembre atterrerà nella prima serata del martedì sera di Rete 4.



Prima volta a Mediaset

Milo Infante sbarca a Mediaset. È l’ultimo acquisto di Pier Silvio Berlusconi per la nuova stagione in arrivo a settembre. Ma Infante inizierà anche prima, con i propri programmi in onda in attesa del ritorno del padrone di casa del pomeriggio di Canale 5, Gianluigi Nuzzi.

Intanto è apparso come ospite, per la prima volta in uno studio Mediaset, a Diario del giorno con Monica Bertini. Infante, emozionato, dichiara: “Per me è la prima volta in uno studio Mediaset come ospite”. Bertini scherza con lui sul fatto che sia un onore averlo ospite e che ora lo possa mettere a curriculum.

In risposta Infante dice: “Temo non faccia punteggio”. Ma si dice grato di essere ospite in una trasmissione importante per l’informazione Mediaset, perché “motivo di orgoglio e di emozione”. Poi a Zona Bianca, da Giuseppe Brindisi, ha aggiunto: “Mi batte il cuore”.

Quali programmi condurrà

Infante durante le sue ospitate ha presentato i programmi che lo vedranno impegnato a partire da lunedì 24 agosto. Prima la conduzione di Ore 11 e di Verità nascoste – Il diario.

Quest’ultimo, su Canale 5, andrà in onda in attesa del ritorno del programma di punta Dentro la notizia con Gianluigi Nuzzi.

Ma la prima serata arriverà dal 1° settembre su Rete 4. Verità nascoste su Canale 5 sarà una sorta di spin-off di quello che sarà il programma in prima serata.

L’addio alla Rai

Infante ha deciso di accettare la proposta di Mediaset non di punto in bianco, ma dopo una serie di contrattazioni proprio con la Rai. Quest’ultima gli aveva offerto la conduzione o la partecipazione a diversi programmi, ma non rientravano negli interessi del conduttore.

“Non conosco la verità” aveva detto al settimanale Gente, dichiarando poi di aver avuto un’offerta da parte della Rai che l’avrebbe portato a guadagnare di più, ma il suo contratto sarebbe stato equiparato a quello di un talent.

Invece Mediaset gli aveva proposto uno stipendio da direttore, in linea con gli altri e senza alcuna rinuncia economica. “Né braccio di ferro al rialzo” aveva sottolineato.