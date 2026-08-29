Milo Infante e l'accusa di ricettazione da Stefania Cappa: "Non mi fa paura", gli affondi su Sottile e Ranucci

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Milo Infante è tornato a parlare pubblicamente dell’accusa di ricettazione rivoltagli dall’avvocata Stefania Cappa nell’ambito del caso Garlasco, ma non solo. Il conduttore, in vista dell’esordio in prima serata del suo nuovo programma “Verità nascoste”, ha parlato anche dell’addio alla Rai, dei suoi rapporti con Salvo Sottile e del caso Ranucci a Report.

Milo Infante accusato di ricettazione: la sua reazione

Nell’ambito della vicenda Garlasco, alcuni giorni fa, l’avvocata Stefania Cappa ha accusato di ricettazione Milo Infante.

In un’intervista al Corriere della Sera, il conduttore Mediaset ha ribadito la sua posizione: “Ho immediatamente comunicato a Mediaset che non intendevo avvalermi della malleva e della loro tutela legale. L’accusa è talmente infamante che non me la sono sentita”.

Ancora Infante: “Che un avvocato si riduca a denunciare per ricettazione un giornalista… Io la vivo come un’intimidazione“.

“Mi fa paura? Assolutamente no, anche perché ho il miglior avvocato che un uomo possa desiderare, cioè mia moglie”, ha dichiarato ancora Milo Infante.

“Se sarò condannato pagherò in prima persona ma sono sereno” ha poi aggiunto.

Le parole di Milo Infante sull’addio alla Rai e su Salvo Sottile

Milo Infante è anche tornato a parlare del suo addio alla Rai: “Se un’azienda vuole trattenere qualcuno, ha gli strumenti per farlo. Da dirigente Mediaset, se qualcuno dei miei dovesse dirmi me ne vado, potrei fare qualcosa evitarlo. Questo è stato fatto nei miei confronti? Non direi”.

Il conduttore, ciò nonostante, ha spiegato di provare “affetto” verso la Rai, “non nostalgia”.

Milo Infante ha parlato anche del suo “erede” Salvo Sottile a “Ore 14”: “Con Sottile da parte mia non c’è nessun tipo di polemica ma, senza offesa, non è il mio interlocutore. Lui dice quello che vuole, affida ai social il suo pensiero ed è giusto così ma se devo rispondere a qualcuno è, per esempio, all’amministratore delegato della Rai”. Poi ha ribadito: “Sottile pensi e dica quello che vuole“.

Il commento di Milo Infante al caso Ranucci a Report

Nell’intervista a Milo Infante c’è stato spazio anche per un commento sul caso Ranucci: “Per me Ranucci è stato tradito: aveva riposto la fiducia nella persona sbagliata”.

Infante ha poi tenuto a precisare: “Fossi in lui forse non un passo indietro ma uno di lato per il bene di Report lo avrei fatto”.