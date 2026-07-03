Milo Infante e l'addio alla Rai con un contratto d'oro, rottura "per i contenuti, non per i soldi"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Torna a parlare Milo Infante dopo l’addio alla Rai e il passaggio a Mediaset. L’ex conduttore di “Ore 14” lo ha motivato parlando di divergenze editoriali con l’azienda ed escludendo quindi le questioni economiche. In attesa che venga fatta chiarezza su quale trasmissione condurrà sulla rete del Biscione, Infante potrebbe avere a Cologno Monzese anche dei compiti dirigenziali.

Parla Milo Infante

Milo Infante rompe il silenzio sull’addio alla Rai e spiega i motivi del suo allontanamento dalla tv pubblica. Per il presentatore non si è trattato di motivazioni economiche – anzi la Rai aveva provato a blindarlo con un contratto d’oro – quanto di divergenze sui contenuti e sul ruolo da avere in azienda.

Per questi motivi, quindi, Infante ha presentato le sue dimissioni e si è accordato con Mediaset. Qui potrebbe avere anche un ruolo di peso nel comparto dirigenziale delle News, oltre a un nuovo programma di cui però, a oggi, si sa ancora poco.

I motivi dell’addio alla Rai

Svolta importante, dunque, nella carriera di Milo Infante che, dopo il successo con “Ore 14”, talk pomeridiano di Rai Due che si è imposto sulla scena del daytime della seconda rete ed è passato anche dal primo pomeriggio alla prima serata, ha deciso di dire addio alla Rai. Al suo posto, al timone del programma, ci sarà Salvo Sottile.

Nello scorso mese di giugno, a ridosso della presentazione dei palinsesti, il giornalista ha rassegnato le sue dimissioni e si è quindi accordato con Mediaset. A distanza di qualche settimana, è tornato a parlare e ha spiegato questa sua scelta in alcune parole riportate dal Messaggero, che cita una sua conversazione con un giornalista di Gente. In questa chiacchierata, Infante ha negato che ci fossero delle questioni economiche alla base dell’uscita dalla Rai: il suo addio è dovuto a divergenze editoriali.

L’azienda pubblica e il conduttore non si sono trovati d’accordo sulla gestione dei contenuti e sulla definizione dei suoi compiti d’azione a livello manageriale. Anzi, la Rai avrebbe provato a tenersi Infante proponendogli un accordo da collaboratore esterno molto generoso, un escamotage per aggirare il tetto dei compensi dirigenziali. “Quando mi hanno offerto un contratto da esterno, molto ben retribuito, ho cortesemente rifiutato”, ha detto il giornalista.

Cosa farà il giornalista a Mediaset

Milo Infante si è detto entusiasta della sua nuova esperienza a Mediaset, un’avventura che però è ancora avvolta dal mistero. Nelle reti gestite da Pier Silvio Berlusconi il giornalista potrebbe non essere solo un conduttore ma avere anche un ruolo di peso nel comparto dirigenziale delle News e sviluppare nuove linee editoriali.

In attesa della presentazione ufficiale dei palinsesti e della programmazione autunnale, in programma la prossima settimana, non si sa ancora dove e quando Infante andrà in onda.

In un primo momento, sembrava che la prima serata domenicale di Rete 4 dovesse essere a suo appannaggio e che quindi Mario Giordano e il suo “Fuori dal coro” potessero spostarsi su Italia 1, un’ipotesi questa però subito smentita dai vertici di Cologno Monzese, che hanno confermato la collocazione storica di Giordano. Per Infante, invece, si starebbe studiando una collocazione inedita.