Milo Infante e Ore 14 verso lo stop, finisce la stagione pomeridiana: spazio al Giro d’Italia
Sospesa la trasmissione di Milo Infante Ore 14 nonostante i numeri da record nel daytime Rai: il programma farà spazio al Giro d'Italia 2026
Milo Infante cala il sipario per fare posto al Giro d’Italia. La trasmissione Ore 14 condotta dal giornalista su Rai 2 si ferma per lasciare spazio alla diretta della 109esima edizione della Corsa rosa, in partenza venerdì 8 maggio. Secondo le indiscrezioni, il talk show sarà sospeso definitivamente fino alla prossima stagione televisiva e, diversamente da quanto successo nel 2025, non ripartirà a giugno.
Lo stop alla trasmissione di Milo Infante
I vertici di Viale Mazzini hanno deciso di dedicare la fascia pomeridiana di Rai 2 alla copertura totale del Giro d’Italia 2026, al via dalla Bulgaria per poi sbarcare in Calabria il 12 maggio e percorrere tutta l’Italia in 21 tappw, con l’ormai consueto arrivo in passerella a Roma, il 31 maggio.
Durante queste tre settimane non ci sarà dunque spazio per Ore 14, nonostante i numeri da primato fatti registrare sulla scorta dei casi di cronaca più seguiti, in particolare gli approfondimenti sul delitto di Garlasco.
L’ultima puntata di Ore 14
Proprio nei giorni in cui la nuova inchiesta della procura di Pavia è entrata nel vivo con gli interrogatori e le rivelazioni su Andrea Sempio, il programma di Milo Infante dovrà chiudere i battenti, a dispetto dell’oltre milione di telespettatori e del 10% di share sfiorato nella prima settimana di maggio.
In particolare le puntate di lunedì 4 maggio e di martedì 5 maggio, rispettivamente con il 9,5% e il 9,9% di share, sembravano aver fatto decollare Ore 14, proprio grazie al seguito mediatico sul delitto di Chiara Poggi, incoronando la trasmissione tra i punti di riferimento del daytime pomeridiano.
L’ultima puntata
Stando a quanto riportato dalla stampa, quella di giovedì 7 maggio sarà invece l’ultima puntata della stagione di Ore 14.
Ma l’informazione del rotocalco di Milo Infante non si fermerà con lo stop della fascia pomeridiana. Il conduttore continuerà ad andare in onda con lo “spin-off” del prime-time di giovedì Ore 14 Sera.
Unica variazione sul palinsesto dell’appuntamento serale sarebbe al momento lo spostamento della puntata del 14 maggio a venerdì 15.