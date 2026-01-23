Milo Infante furioso con Antonio Tanga a Ore 14, battuta choc sul coltello in cucina "per uccidere mia moglie"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Tensione negli studi di Ore 14 durante la puntata di venerdì 23 gennaio. Il conduttore della trasmissione di Rai 2, Milo Infante, ha rimproverato uno degli ospiti, il sostituto procuratore Antonio Tanga, per una battuta infelice. Battuta arrivata mentre in studio si parlava del femminicidio di Federica Torzullo. Discutendo dell’arma del delitto, non ancora trovata dagli inquirenti, Infante si è chiesto chi abbia un “coltello bilama” in cucina. Tanga ha risposto di averne uno “per uccidere mia moglie“, scatenando la reazione di Infante. Tanga ha replicato rivendicando la possibilità di dare spazio a “un piccolo accenno di goliardia nera”.

Femminicidio Torzullo, caccia al coltello

A metà trasmissione, Milo Infante ha affrontato il caso del femminicidio di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia da Claudio Carlomagno, marito reo confesso.

La donna, stando al racconto dell’uomo, sarebbe stata uccisa con un “coltello bilama che si trovava in bagno”.

Carlomagno se ne sarebbe sbarazzato lanciandolo dall’auto in movimento: gli inquirenti non hanno ancora trovato la lama.

Il botta e risposta tra Milo Infante e Antonio Tanga

Partendo da qui, Milo Infante si è chiesto chi possa avere un coltello bilama in cucina, perché “a me viene in mente quello del subacqueo, che ha una lama dentata e una affilata”.

Antonio Tanga si è inserito, asserendo che “ce ne sono tanti in vendita”.

Così, il conduttore gli ha chiesto: “Lei ha un coltello bilama in cucina?”. “Sì”, ha replicato il sostituto procuratore.

“E lo usa per…?”, lo ha incalzato Infante.

Antonio Tanga ha risposto “per uccidere mia moglie”, scatenando l’immediata reazione di Milo Infante: “Brutta battuta, posso dire, di cattivo gusto? Stiamo parlando di un femminicidio, lei fa una battuta del genere?”

Tanga ha provato a difendersi: “È un modo anche per sdrammatizzare“.

“Non si sdrammatizza, veramente io non… va bene, va bene…”, ha contestato Infante.

Quindi, ancora l’ospite: “Capisco che uno rimane risentito, ma non si può evitare un piccolo accenno di goliardia nera. Se si deve evitare, qui si deve stare attenti a tutto, qualunque parola…”

Infante ha dunque chiosato: “Mi consenta, con tutta la stima e l’affetto… qui no. Goliardia nera non esiste, è un caso di femminicidio. Ritiro la domanda, forse è una domanda stupida, fatta della base sulla mia esperienza personale: io in cucina non ho un coltello a due lame. Ce l’ho al mare, quando serviva anni fa per fare la pesca subacquea, per andare in mare. Questa è la domanda: tieni un coltello a due lame nel bagno? Un coltello a lama piatta da cucina normale, di quelli piccolini, no?”.

Chi è Antonio Tanga

Antonio Tanga, nato a San Severo in provincia di Foggia il 6 novembre 1955, è uno degli ospiti che spesso si avvicendano negli studi di Ore 14.

Ha iniziato la sua carriera giudiziaria come pretore, diventando poi un pubblico ministero.

Ha lavorato come sostituto procuratore generale in Corte d’Appello a Milano, ricoprendo anche incarichi all’interno dell’Associazione nazionali magistrati (Anm).