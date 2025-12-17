Milo Infante in onda con Ore 14 solo 23 minuti per il caso Denise Pipitone: "Ho il processo per diffamazione"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Mercoledì 17 dicembre, il talk show di Rai 2 Ore 14 è andato in onda solamente per 23 minuti e non in diretta. Per la prima volta è stata trasmessa una puntata registrata. Milo Infante ha spiegato di non aver potuto essere presente live in quanto ha dovuto recarsi a Caltanissetta per deporre nel processo in cui deve difendersi dall’accusa di avere diffamato i pm della Procura di Marsala, responsabili dell’inchiesta sul sequestro di Denise Pipitone.

Ore 14 in onda 23 minuti, la spiegazione di Milo Infante

“Con la Rai abbiamo sempre condiviso tutto con voi telespettatori, lo faremo anche nel processo in corso”, ha raccontato Infante, spiegando che Ore 14, il 17 dicembre, non è stato mandato in onda in diretta.

“Possiamo dirvi – ha aggiunto – che nel novembre 2021 il direttore della testata ‘Affari italiani’, Angelo Maria Perrino, disse in questo studio che il suo giornale stava lavorando sull’inchiesta riguardante intercettazioni in cui venivano dette cose importanti sul caso Pipitone, ma che poi erano sparite”.

ANSA Milo Infante

Il giornalista ha proseguito dicendo che, prima del racconto di Perrino, la dottoressa Angioni, ex pm di Marsala, aveva pubblicamente denunciato che nel periodo in cui coordinava le indagini si era accorta della mancanza di alcune intercettazioni e che per questo aveva aperto un fascicolo.

Sempre Infante: “Ne aveva parlato anche durante la trasmissione Storie Italiane e davanti ai pm di Marsala, che la stavano sentendo a sommarie informazioni, salvo poi indagarla per altre informazioni, ma non per queste, evidentemente ritenute non gravi o interessanti”.

“Dopo tre magistrati hanno ritenuto di essere stati diffamati. Un pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione per due volte, ma per altrettante volte la richiesta è stata negata. La seconda volta è stata disposta l’imputazione coatta. Oggi non possiamo raccontarvi tante cose, l’appuntamento con la verità è solo rimandato”, ha concluso il conduttore.

Scomparsa di Denise Pipitone, l’appello di Piera Maggio

Nei 23 minuti registrati della puntata di Ore 14, si è parlato in studio del caso di Denise Pipitone ed è intervenuta anche Piera Maggio, la madre della bimba scomparsa da Mazara del Vallo l’1 settembre 2004.

“La nostra grande speranza è arrivare alla fine di questa vicenda. Noi cerchiamo Denise viva. Che mi dimostrino il contrario. Lo devono dimostrare quelli che lavorano all’indagine, qualora vi lavorassero ancora”, le parole di Maggio.

“Io – ha aggiunto – ho idee chiare di che cosa sia successo e di che cosa sia accaduto prima del sequestro di mia figlia. Sono sicurissima che c’è una persona che è coinvolta in pieno in questa vicenda. Se facesse un passo in più rispetto al passato… Voglio dire a questa persona: “Dì la verità su cosa è avvenuto la notte tra l’1 e 2 settembre 2004″”.

“C’è una persona che si è mossa in quella notte – ha continuato la madre di Denise Pipitone -. Non abbiamo dubbi. Ci sono state anche altre persone che si sono mosse. Ci sono state anomalie su alcuni apparati telefonici che devono essere approfondite. Ci aspettiamo che ci siano bravi magistrati che lavorino sul caso”.