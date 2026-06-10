Milo Infante lascia la Rai con una lettera di dimissioni e va a Mediaset: le ipotesi da Rete 4 a Canale 5

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Milo Infante ha lasciato la Rai presentando una lettera di dimissioni. Il conduttore, punta di forza del secondo canale alla guida di Ore 14 e Ore 14 Sera, è approdato a Mediaset. Potrebbe avere una prima serata – probabilmente su Rete 4 – o una striscia quotidiana – forse su Canale 5, sostituendo Gianluigi Nuzzi a Dentro la Notizia.

La nota della Rai dopo le dimissioni

Nella tarda mattinata di mercoledì 10 giugno, la Rai ha ufficializzato la fine della collaborazione con Milo Infante.

La comunicazione è arrivata attraverso una nota dopo la lettera di dimissioni del giornalista.

“RAI comunica che si conclude la collaborazione professionale con Milo Infante, in seguito alla sua lettera di dimissioni formalizzata questa mattina al capo del personale. Nel ringraziarlo per l’attività svolta nel corso degli anni nelle strutture editoriali e produttive della Rai, l’Azienda gli rivolge i migliori auguri per il prosieguo del proprio percorso professionale”.

I programmi di Mediaset per Milo Infante: “Ruolo di vertice”

Mediaset, attraverso una nota, ha confermato il nuovo ingresso, augurandogli buon lavoro e – soprattutto – spiegando che ruolo avrà:

“Giornalista, autore e conduttore tra i professionisti più autorevoli e apprezzati della televisione italiana, Infante sarà da subito al lavoro con il vertice aziendale per sviluppare nuovi progetti editoriali e televisivi. Il giornalista avrà inoltre un ruolo di vertice nell’area dell’informazione del Gruppo, contribuendo alla definizione delle strategie e allo sviluppo dell’offerta news di Mediaset.

Milo Infante annuncia il passaggio a Mediaset: “Punto di arrivo”

Milo Infante, nello stesso comunicato, ha definito il suo approdo a Mediaset “un punto di arrivo”.

Ha ringraziato inoltre Pier Silvio Berlusconi “per la fiducia e per l’opportunità di entrare a far parte di una realtà che rappresenta da sempre un punto di riferimento per la televisione italiana. Affronto questa sfida con entusiasmo, curiosità e con la voglia di mettere la mia esperienza al servizio di nuovi progetti e nuove idee”.

Gli scenari per Milo Infante: prima serata o striscia quotidiana?

Al momento si rincorrono le voci su Milo Infante conduttore a Mediaset, per capire se e quali programmi gli verranno affidati.

Le opzioni sembrerebbero due: una prima serata, stile Quarto Grado, o una striscia quotidiana, stile Dentro la Notizia.

Potrebbe anche dar vita a una forma ibrida, con un programma giornaliero e una prima serata settimanale.

Secondo il Corriere, a rischiare il posto per lasciare spazio a Infante sarebbero Tommaso Labate (Realpolitik), Giuseppe Brindisi (Zona Bianca) e Paolo Del Debbio (Dritto e Rovescio, ma Del Debbio resterebbe a condurre 4 di Sera).

Così come rischierebbe anche Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado ma anche di Dentro la Notizia, la striscia quotidiana che potrebbe passare proprio a Infante, magari con un altro nome.

Perché Infante ha lasciato la Rai

“Ci sono altri mondi al di fuori di questo”, aveva dichiarato Infante citando Stephen King nell’ultima puntata di Ore 14 Sera, lo scorso 5 giugno, di fatto l’ultima volta in video prima delle dimissioni.

Con lui, Rai 2 ha fatto numeri clamorosi soprattutto con la versione serale del suo programma, assestandosi intorno al 10%.

Secondo il Corriere, tra i malumori che avrebbero portato all’addio ci sarebbe la questione economica (ma sotto il presunto tetto di 240 mila euro), la gestione degli screzi con Roberta Bruzzone (che potrebbe incrociare di nuovo a Mediaset), l’erosione del minutaggio con l’ingresso in palinsesto del programma di Tommaso Cerno, e la mancata concessione del ruolo di direttore: la prima criticità è facilmente superabile da una rete privata come Mediaset, la seconda – stando al comunicato del Biscione – sembra essere stata risolta con il “ruolo di vertice” concessogli da Pier Silvio Berlusconi.