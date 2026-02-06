Milo Infante non andrà in onda con Ore 14 per quasi 3 settimane, "sospeso" da Rai 2 per le Olimpiadi 2026

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La trasmissione Ore 14, condotta su Rai 2 da Milo Infante, andrà in onda con l’ultima puntata prima di una sosta di quasi tre settimane. Il programma è stato infatti “sospeso” per lasciare spazio alla copertura integrale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, in programma dal 4 al 22 febbraio. All’appuntamento quotidiano con i casi di cronaca e i temi d’attualità, ormai consolidato nel palinsesto pomeridiano e serale della rete pubblica, si sostituirà dunque una maratona sportiva che domina tutta la programmazione.

Perché Ore 14 di Milo Infante non va più in onda

La sospensione di Ore 14, che normalmente va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15:30 circa, non è una cancellazione definitiva né una scelta editoriale dettata da ascolti in calo, ma una decisione strategica del palinsesto Rai per coprire gli eventi olimpici.

Dal mattino alla sera tutti i canali Rai trasmetteranno infatti dirette, collegamenti e speciali su ogni gara, lasciando meno spazio ai consueti programmi d’attualità.

ANSA

Questa riorganizzazione è stata confermata dalla programmazione ufficiale dell’azienda di viale Mazzini, che ha reso noto come la diretta delle competizioni occupi quasi tutto il calendario di trasmissione.

In questo contesto, oltre al talk-show pomeridiano, anche lo spin-off serale del giovedì, Ore 14 Sera, non verrà trasmesso nelle prossime tre settimane.

Milo Infante conferma: “Nessun mistero”

La conferma è poi giunta anche per bocca dello stesso Milo Infante: “Nessun mistero, ci siamo fermati per Milano Cortina come tutti i programmi di Rai 2″.

“Lo abbiamo spiegato chiaramente al pubblico, congedandoci nella puntata di ieri. Ci fermiamo perché c’è Milano-Cortina che è un evento per noi straordinario. Facciamo il tifo per i nostri atleti e anche per la pace”, ha proseguito.

E ancora: “Tranquillizziamo tutti gli spettatori che stanno leggendo titoli allarmanti. Riprendiamo il 23 febbraio con Ore 14 pomeridiano, con cui andremo avanti fino a maggio, e il 5 marzo con l’edizione in prima serata, che proseguirà fino a giugno“.

Quando torna Ore 14 dopo la pausa per le Olimpiadi 2026

La pausa di Ore 14 è temporanea e già definita nei palinsesti Rai. Secondo il calendario ufficiale, il programma di Milo Infante tornerà in onda da lunedì 23 febbraio 2026 nel consueto slot pomeridiano.

La versione serale invece, che apre una finestra di approfondimento settimanale in prima serata, riprenderà da giovedì 5 marzo 2026 alle 21:20.

Queste date tengono conto della conclusione delle Olimpiadi di Milano-Cortina, prevista per il 22 febbraio, e della riorganizzazione generale del palinsesto post-evento.

Di cosa parla Milo Infante a Ore 14

Ore 14 è un programma televisivo italiano ideato per raccontare e approfondire i principali fatti di cronaca, con inviati sul posto e ospiti in studio come avvocati, medici legali e giornalisti.

Condotto da Milo Infante, il talk-show ha conquistato un pubblico stabile grazie al linguaggio diretto e alla capacità di analizzare casi complessi con interviste e reportage.

Nonostante la pausa, fonti Rai confermano che non c’è alcuna indicazione di modifica all’impianto attuale della trasmissione.