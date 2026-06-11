Milo Infante passa a Mediaset dopo 23 anni in Rai, "convinto dall'immediata fiducia di Pier Silvio Berlusconi"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Milo Infante ha lasciato la Rai dopo 23 anni di militanza, optando per la concorrenza. Il giornalista ha rivelato di aver scelto Mediaset perché colpito dall’atteggiamento di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato dell’azienda, nei suoi confronti.

Le parole di Milo Infante

Intervistato da Daniele Priori, firma di Libero Quotidiano, Milo Infante ha spiegato qual è stata la scintilla che l’ha convinto a lasciare la Rai per Mediaset: “L’immediata fiducia che il presidente Pier Silvio Berlusconi e il direttore Crippa hanno riposto in me. Per cui il primo vero impegno sarà ripagare questa fiducia offertami assieme alla grande”.

Una scelta tutt’altro che facile, visto che Infante ha lavorato in Rai per 23 anni: qualcuno della squadra che ha fatto volare gli ascolti di Rai 2 grazie a Ore 14 e Ore 14 Sera molto probabilmente “mi seguirà“, anche se “ora, con pazienza e umiltà mi integrerò nella straordinaria squadra Mediaset dove sono certo di trovare tutte le professionalità necessarie.

La carriera di Milo Infante, da TeleLombardia alla Rai

Prima di entrare in Rai, Milo Infante era stato vicedirettore di TeleLombardia e direttore di Antenna 3.

L’ingresso nella tv di Stato è avvenuto nel 2003, e in oltre due decenni ha stretto legami molto forti tanto che “sto ricevendo centinaia di messaggi dai conduttori, dalle star di Rai 1, dai colleghi delle produzioni, sono tutti dispiaciuti e questa cosa mi ha colpito. Non mi aspettavo davvero così tanto affetto”.

Il nuovo ruolo a Mediaset e l’ipotesi della prima serata

Milo Infante sarà condirettore di VideoNews – testata che si occupa diversi programmi d’informazione e approfondimento giornalistico in onda sulle reti Mediaset – con Siria Magri – moglie di Giovanni Toti -, ma si occuperà anche di suggerire strategie e sviluppare l’offerta news in un rapporto stretto col direttore Mauro Crippa.

Di certo, difficilmente non rivedremo più Infante sul piccolo schermo.

Proprio Libero Quotidiano non esclude che potrebbe essergli affidata una prima serata dedicata alla cronaca, ma non dovrebbe sostituire Gianluigi Nuzzi né a Quarto Grado né a Dentro la Notizia.

La riserva sarà comunque sciolta nelle prossime settimane, quando Mediaset svelerà i palinsesti dell’autunno 2026.