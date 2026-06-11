Milo Infante passa a Mediaset, incertezza sul destino di Ore 14: le voci sui sostituti da Sottile a Giletti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Senza un degno erede di Milo Infante, il destino di Ore 14 potrebbe traballare. Dopo l’addio a sorpresa del giornalista alla Rai per passare a Mediaset, parte il totonomi per trovare chi mettere alla conduzione del programma di successo di Rai 2. Secondo indiscrezioni, Salvo Sottile e Massimo Giletti sarebbero tra i volti noti della Tv pubblica in prima linea a concorrere per il posto, ma il futuro del format potrebbe non essere così scontato.

Le dimissioni di Milo Infante

Milo Infante ha lasciato la Rai dopo 23 anni con una lettera di dimissioni, a cui ha fatto seguito l’annuncio del passaggio alla concorrenza ringraziando Pier Silvio Berlusconi “per la fiducia e per l’opportunità di entrare a far parte di una realtà che rappresenta da sempre un punto di riferimento per la televisione italiana”.

Si è trattata di “una partenza inaspettata” come ammesso dall’amministratore delegato dell’azienda pubblica, Giampaolo Rossi.

ANSA

Il passaggio a Mediaset

Commentando le dimissioni impreviste, l’ad non ha mancato di fare gli auguri al giornalista “per la sua carriera professionale visto anche il rapporto di amicizia”, ma ha anche sottolineato le tempistiche sospette.

“Non è la prima volta che qualcuno va via a ridosso della presentazione dei palinsesti – ha detto a La Stampa – Prima di Infante è successo con Bianca Berlinguer, a una sola settimana di distanza dalla presentazione dell’offerta autunnale. Dicono che sia solo un caso (ride, ndr) in ogni caso il servizio pubblico ha la forza per ridisegnare in continuità i palinsesti”.

Il futuro di Ore 14

A margine della conferenza stampa di presentazione della XVIII edizione del Premio Biagio Agnes, Rossi ha aggiunto che “i direttori editoriali stanno valutando come sostituirlo”, ma ha anche lasciato intendere che sulla presenza di Ore 14 nei prossimi palinsesti Rai sono in corso ragionamenti.

“Siamo in una fase storica dove mercato è molto aperto, la Rai ha acquisito tanti talent e ne ha persi anche un po’, fa parte di un mercato. La Rai rimane il luogo che riesce a esprimere il maggior numero di talent su tutti i generi televisivi in Italia, continuiamo ad essere in polo di attrazione”, ha spiegato ancora l’ad.

Tra i candidati a sostituire Milo Infante sarebbero eventualmente valutati i nomi di Salvo Sottile, conduttore sui Rai 3 di un altro format dedicato alla cronaca come FarWest, e Massimo Giletti.

Quello del conduttore piemontese sarebbe un ritorno di grande peso, ma si tratterebbe di un’ipotesi complicata visti gli attriti con Viale Mazzini per la chiusura anticipata in questa stessa stagione del suo programma Lo Stato delle Cose.

Secondo le indiscrezioni riportate da Libero.it (lo storico portale, ndr.) in corsa ma più attardati figurerebbero anche Tiberio Timperi o Serena Bortone.