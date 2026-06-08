Milo Infante passa a Mediaset, programma in prima serata e ruolo apicale in azienda: ma la Rai non si arrende

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Milo Infante sarebbe pronto a lasciare la Rai dopo oltre vent’anni di carriera. Secondo le indiscrezioni, il giornalista avrebbe presentato le dimissioni per approdare a Mediaset, dove potrebbe ottenere sia un programma di punta che un ruolo dirigenziale. Alla base della scelta ci sarebbero questioni professionali e di valorizzazione interna.

Milo Infante lascia la Rai?

L’indiscrezione destinata a scuotere il panorama televisivo italiano è arrivata da Davide Maggio. Milo Infante avrebbe presentato le proprie dimissioni alla Rai, aprendo così la strada a un possibile approdo a Mediaset dopo oltre vent’anni di carriera all’interno del servizio pubblico.

Al momento non sono arrivate conferme ufficiali né dalla Rai né da Mediaset, ma la notizia ha immediatamente acceso l’interesse degli addetti ai lavori per le possibili conseguenze che un trasferimento del giornalista potrebbe avere sugli equilibri televisivi della prossima stagione.

ANSA

Il successo di “Ore 14” e l’interesse di Mediaset

Negli ultimi anni Milo Infante è riuscito a trasformare il programma di Rai 2 “Ore 14” in uno dei contenitori di approfondimento più seguiti del pomeriggio.

La trasmissione ha registrato una crescita costante negli ascolti, diventando un punto di riferimento per il racconto della cronaca e dei principali casi che hanno catturato l’attenzione dell’opinione pubblica.

Proprio i risultati ottenuti dal programma avrebbero attirato l’interesse di Mediaset, intenzionata a rafforzare ulteriormente la propria offerta informativa.

Secondo le indiscrezioni, il giornalista non sarebbe destinato soltanto alla conduzione di un nuovo format televisivo, ma potrebbe assumere anche un incarico dirigenziale di primo piano all’interno dell’azienda di Cologno Monzese.

Perché Milo Infante potrebbe cambiare

Le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane indicano diverse possibili ragioni alla base della scelta di Milo Infante. Tra queste emergerebbe il mancato approdo alla conduzione de “La Vita in Diretta“, ipotesi che nei mesi scorsi era stata valutata dalla Rai nell’ambito di una possibile riorganizzazione dei palinsesti.

Il progetto non si sarebbe concretizzato, lasciando il giornalista alla guida di “Ore 14”. A pesare potrebbe essere stato anche il trattamento riservato alla trasmissione pomeridiana di Rai 2, che nonostante ascolti in costante crescita e risultati superiori alla media di rete, sarebbe stata considerata per anni una presenza marginale nei piani strategici aziendali.

Mediaset, al contrario, avrebbe messo sul tavolo un progetto editoriale più ambizioso, comprendente sia un programma in prima serata sia un ruolo manageriale di rilievo.