Milo Infante porta Roberta Bruzzone davanti al Comitato Etico Rai, criminologa replica: "Ci vado io"

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Milo Infante porta Roberta Bruzzone davanti al Comitato Etico della Rai e non è il solo conduttore contro la criminologa. Anche Salvo Sottile, conduttore di “Farwest” ha presentato del materiale all’azienda sulla conduttrice di “Nella mente di Narciso”. Bruzzone ha replicato che contro entrambi ha già provveduto “a presentare denuncia-querela per diffamazione aggravata”.

Milo Infante e il dossier contro Roberta Bruzzone

Milo Infante si è rivolto al Comitato Etico della Rai presentando un dossier sulla criminologa Roberta Bruzzone, che fino a novembre 2025 è stata una delle ospiti più assidue del programma del conduttore, “Ore 14“.

Infante, che è anche vicedirettore degli Approfondimenti, si è rivolto all’organismo della tv pubblica, chiamato a valutare eventuali violazioni dei principi contenuti nel codice etico aziendale, dopo una serie di post sui social della criminologa, al fine di chiedere un audit interna che ne possa valutare i comportamenti.

ANSA

Il conduttore ha spiegato all’Adnkronos che “non è una questione personale: non c’è nessuna contrapposizione tra me e la Bruzzone, perché la vicenda non riguarda solo me”.

Infante ha evidenziato che “ci sono più programmi Rai che sono stati attaccati sistematicamente dai suoi post o da persone vicine a lei e quindi, dopo mesi, ho ritenuto di dover presentare una copiosa documentazione all’attenzione dell’azienda, che farà le sue valutazioni”.

Salvo Sottile e Massimo Giletti contro Bruzzone

Open ha invece rivelato che è stato presentato alla Rai del materiale nei confronti di Roberta Bruzzone anche dal conduttore di “Farwest” Salvo Sottile.

Pure Massimo Giletti si sarebbe lamentato con i vertici del comportamento della criminologa dopo un dissidio con la troupe del programma “Lo Stato delle Cose”.

La replica di Roberta Bruzzone

All’Adnkronos, Roberta Bruzzone ha spiegato di non aver “ricevuto nessuna convocazione da parte del Comitato, ho moltissimo materiale nei confronti sia di Infante che di Sottile, verso il quale peraltro ho già proceduto a presentare denuncia-querela per diffamazione aggravata, quindi nel momento in cui dovessi ricevere una convocazione non sarò io a dovermi preoccupare”.

Riguardo a Sottile, la criminologa ha detto a Open che non ha mai avuto un grande rapporto con condittore e “certamente anche lui è già oggetto di mie iniziative giudiziarie. L’ultima puntata del suo programma è stata strumentalizzata per veicolare informazioni false e distorte sul mio conto, con un chiaro intento diffamatorio. Ho già dato mandato ai miei legali”.

Su Milo Infante, sempre a Open, ha riferito che “una volta visti gli atti, valuteremo. Dalla diffamazione agli atti persecutori il passo è breve”. Poi ha affermato di aver “smentito Infante perché aveva diffuso informazioni completamente false su un messaggio dell’avvocato Tizzoni (l’avvocato della famiglia di Chiara Poggi, ndr). Ho semplicemente ripreso un post di Selvaggia Lucarelli che lo sbugiardava pubblicamente. Evidentemente questa cosa di essere stato sbugiardato in pubblico gli ha dato molto fastidio, so che subito dopo si è molto agitato. Se se l’è presa ne prendo atto, ma non è colpa mia se rappresenta le cose in maniera distorta”.