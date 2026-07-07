Milo Infante potrebbe condurre un programma su Canale 5, effetto domino su Tommaso Labate e Francesca Barra

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il futuro televisivo di Milo Infante resta uno dei nodi ancora da sciogliere in vista della presentazione dei palinsesti Mediaset. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe anche un approdo su Canale 5 con un programma quotidiano, uno scenario che potrebbe innescare una serie di cambiamenti nella programmazione del gruppo, coinvolgendo anche Tommaso Labate e Francesca Barra.

Mediaset e il futuro di Milo Infante

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset della prossima stagione, prevista l’8 luglio, resta ancora da definire la collocazione di Milo Infante, uno dei volti più attesi dopo il suo passaggio dalla Rai all’azienda di Cologno Monzese.

Secondo le indiscrezioni riportate da Fanpage, il giornalista sarebbe al lavoro su un nuovo format d’informazione ispirato, nella struttura, all’esperienza di Ore 14.

L’idea sarebbe quella di un appuntamento quotidiano, al quale potrebbe affiancarsi anche uno spazio settimanale in prima serata, replicando uno schema già sperimentato su Rai 2.

Effetto domino su Tommaso Labate e Francesca Barra

In ogni caso rimane da capire quale sarà la rete destinata a ospitare il nuovo progetto, con Rete4 ritenuti un’ipotesi accreditata.

In questo scenario, Milo Infante potrebbe presidiare la fascia della tarda mattinata con un programma in onda prima dell’ora di pranzo, in aggiunta a un appuntamento serale settimanale dedicato all’approfondimento.

Una soluzione di questo tipo, però, comporterebbe alcuni aggiustamenti nel palinsesto della rete. Tra le conseguenze ipotizzate ci sarebbero lo spostamento di È sempre Cartabianca in un’altra serata della settimana e una possibile revisione degli spazi affidati a Tommaso Labate.

Secondo le indiscrezioni, Labate potrebbe essere destinato alla conduzione di 4 di sera Weekend, trasmissione che dovrebbe comunque essere riorganizzata dopo l’uscita di Francesca Barra.

Milo Infante potrebbe condurre un programma su Canale 5

Oltre a questo scenario, poi, ne circola un altro, ritenuto meno probabile ma potenzialmente più significativo: sempre secondo Fanpage, Milo Infante potrebbe approdare direttamente su Canale 5, entrando nella programmazione del mattino della rete ammiraglia.

Un’opzione potrebbe essere Mattino Cinque, mentre Forum viene indicato come uno degli appuntamenti più solidi del daytime e difficilmente destinato a modifiche.

Un eventuale arrivo di Milo Infante potrebbe tradursi in una conduzione in solitaria oppure in un affiancamento a Federica Panicucci, con possibili ripercussioni anche sugli attuali equilibri del programma.

La nuova stagione televisiva di Mediaset

Da questi possibili e ipotetici cambiamenti potrebbe derivare un ulteriore effetto domino. Francesco Vecchi, già impegnato su Rete 4 con 4 di Sera News e in alcune occasioni alla guida di Dritto e Rovescio News, potrebbe così assumere stabilmente nuovi incarichi.

Per ora però non sono arrivate conferme ufficiali da Mediaset e la collocazione del giornalista resta uno dei principali interrogativi dei nuovi palinsesti.

La decisione definitiva dovrebbe essere annunciata proprio in occasione della presentazione della stagione televisiva, quando verranno chiariti anche gli eventuali cambiamenti che potrebbero interessare i programmi di informazione del gruppo.